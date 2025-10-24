Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Đời sống 24/10/2025 21:24

Nguyễn Ngọc Thơ, Giám đốc Công ty Nguyên Hương, bị cáo buộc thuê xưởng chế tạo hàng chục nghìn lọ nước hoa giả thương hiệu Chanel, Gucci, Dior, YSL, Versace...

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/10, Thơ - 40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương (trụ sở ở phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ) cùng vợ Trương Thị Mai Hiền và 9 người khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bước đầu, cảnh sát xác định số tiền thu lợi bất chính của vợ chồng Thơ là hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện cao điểm truy quét buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, trinh sát PC03 phát hiện đường dây làm giả nước hoa cực lớn do vợ chồng Thơ cầm đầu. Cặp đôi này được cho là tung ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm.

Nguyễn Ngọc Thơ (áo trắng, bên phải) cùng những người liên quan - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, sau khi xác lập chuyên án, mới đây nhiều tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 3 địa điểm là văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất của vợ chồng Thơ. Tang vật thu giữ là gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Versace, Burberry, Dior... và các máy móc, công cụ, hóa chất, cồn, hương liệu, tem, nhãn.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2024, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương nhận thấy nhiều khách hàng có nhu cầu mua nước hoa nên đã tự tìm hiểu, tạo ra công thức pha chế. Thơ sau đó cùng vợ mua máy móc, nguyên vật liệu và vỏ chai nước hoa các thương hiệu nổi tiếng.


Tang vật nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng mà công an thu giữ - Ảnh: VietNamNet

Họ thuê xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, tổ chức cho nhân viên (chủ yếu là người thân trong gia đình) pha chế, bơm, chiết xuất, in tem nhãn... đóng gói thành các chai nước hoa hàng hiệu. Những sản phẩm này được Thơ rao bán trên mạng xã hội, giao nhận qua các công ty chuyển phát đến các tỉnh với số lượng lớn.

