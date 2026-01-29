Bé trai sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi, nặng 2,3 kg, được người dân phát hiện bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 28/1, UBND phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng, đã phát thông báo tìm cha, mẹ của bé trai bị bỏ rơi nhiều ngày trước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 26/1, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ lại bên vệ đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1 Bảo Lộc. Thời điểm này, trẻ được giữ ấm bằng đồ sơ sinh màu trắng, quấn chăn, đội mũ len và mang tất màu vàng.

Bé trai bị bỏ lại bên vệ đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1 Bảo Lộc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngay sau đó, UBND phường 1 Bảo Lộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa bé trai đến Mái ấm Tín Thác trên địa bàn để tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng. UBND phường đề nghị cha mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của trẻ đến liên hệ trước ngày 2/2/2026 để làm thủ tục nhận lại con theo quy định.

Sau thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục cho trẻ làm con nuôi theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin liên quan, người dân liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 1 Bảo Lộc (điện thoại: 0263.3732.999) trước ngày 2/2/2026.

