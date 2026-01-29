Ngày cuối tháng 1 dương lịch có kẻ xấu bụng nhòm ngó của cải, 3 con giáp cẩn trọng đường đi nước bước nếu không muốn thành kẻ 'PHÁ GIA CHI TỬ'

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cẩn trọng đường đi nước bước nếu không muốn thành kẻ 'PHÁ GIA CHI TỬ' trong ngày cuối tháng 1 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Ngày cuối tháng 1 dương lịch, tuổi Mùi dễ nổi nóng, ngang ngược và đây chính là nguyên nhân khiến con giáp này gặp họa thị phi trong ngày. Nếu bản mệnh không kiềm chế cảm xúc còn dễ dẫn đến va chạm với người khác, thậm chí bị thương. Cho nên con giáp này dù làm gì cũng phải thật cẩn trọng.

Ngày cuối tháng 1 dương lịch có kẻ xấu bụng nhòm ngó của cải, 3 con giáp cẩn trọng đường đi nước bước nếu không muốn thành kẻ 'PHÁ GIA CHI TỬ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùi Thổ tự hình, trong ngày hôm nay tuổi Mùi trở nên quá tự tin và cố chấp, không thích nghe ý kiến người khác, mà muốn làm việc một mình. Thế nhưng những thành quả con giáp này có được hoàn toàn là nhờ sự hợp sức của nhiều người, chẳng ai có thể tự mình làm tất cả mọi việc, do đó hãy biết tận dụng sức mạnh tập thể.

Con giáp tuổi Thìn 

Ngày cuối tháng 1 dương lịch, cục diện tương phá khiến đường sự nghiệp của tuổi Thìn không được suôn sẻ. Con giáp này dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tiểu nhân có thể ném đá giấu tay, khiến mọi người nghĩ sai về bản mệnh, vì thế cần bình tĩnh hết sức khi đối diện với thị phi.

Ngày cuối tháng 1 dương lịch có kẻ xấu bụng nhòm ngó của cải, 3 con giáp cẩn trọng đường đi nước bước nếu không muốn thành kẻ 'PHÁ GIA CHI TỬ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù tình huống trước mắt có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng đen. Nếu bản mệnh luôn làm việc quang minh chính đại thì không có gì phải lo lắng cả.

Con giáp tuổi Tuất 

Ngày cuối tháng 1 dương lịch, tuổi Tuất cần chú ý hơn trong công việc vì có thể có một số rắc rối bất ngờ khiến bản mệnh lúng túng và không biết phải giải quyết như thế nào. Dù kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng những vấn đề đột xuất vẫn có thể ảnh hưởng đến tiến trình chung.

Ngày cuối tháng 1 dương lịch có kẻ xấu bụng nhòm ngó của cải, 3 con giáp cẩn trọng đường đi nước bước nếu không muốn thành kẻ 'PHÁ GIA CHI TỬ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là bản mệnh cần giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết những sự cố này một cách tốt nhất. Nếu thật sự cần thiết, bản mệnh đừng ngần ngại nhờ sự trợ giúp từ những người có kinh nghiệm. Họ sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp bản mệnh có thêm phương án để xử lý vấn đề hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại một cách tối đa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

