Mối quan hệ thân thiết giữa Vương Ngọc Văn và Châu Dã gây chú ý

Sao quốc tế 28/01/2026 20:57

Mới đây, Châu Dã và Vương Ngọc Văn phủ sóng mạng xã hội khi tham dự show diễn của thương hiệu Dior ở Tuần lễ thời trang cao cấp Paris.

Mới đây, Vương Ngọc Văn đăng ảnh chụp cùng Châu Dã trên Weibo và viết: “Chúng tôi có tận hai người rất đáng yêu”. Châu Dã lập tức đáp lại: “Sao lại thành hai người cùng đi Paris thế này?”.

Màn đối đáp qua lại này nhanh chóng leo thẳng top xu hướng. Cư dân mạng trêu chọc rằng đây là “phần tiếp theo của màn tám chuyện từ Trung Quốc sang tận Pháp”. Những khoảnh khắc hai diễn viên sát vai trò chuyện, áp mặt chụp ảnh tại show diễn càng khiến người hâm mộ thích thú.

Châu Dã và Vương Ngọc Văn đều là cựu học sinh trường trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh, quen biết nhau khoảng 15 năm.

Mối quan hệ thân thiết giữa Vương Ngọc Văn và Châu Dã gây chú ý - Ảnh 1Mối quan hệ thân thiết giữa Vương Ngọc Văn và Châu Dã gây chú ý - Ảnh 2

Tình bạn ấy không phải lời nói suông: từ những tương tác như “thử thách độ ăn ý bằng không” tại sự kiện Tinh quang đại thưởng, đến các bức ảnh hậu trường tái hiện kỷ niệm, tất cả đều là chất xúc tác cho cuộc tái ngộ lần này tại Paris.

Chính 15 năm đồng hành ấy đã khiến cuộc gặp gỡ ở Tuần lễ thời trang Paris của cả hai càng thêm đáng trân trọng. Từ những năm tháng non trẻ ở trường trung học cho đến ánh đèn rực rỡ của sân khấu hiện tại, họ luôn ủng hộ và động viên nhau.

Hình ảnh Châu Dã và Vương Ngọc Văn - cặp “chị em tám chuyện” từ trong nước đến Paris - vừa trò chuyện vừa cười rạng rỡ suốt chặng đường đã để lại ấn tượng. Truyền thông ví von đây là một trong những mối quan hệ chân thành hiếm có trong giới giải trí.

Mối quan hệ thân thiết giữa Vương Ngọc Văn và Châu Dã gây chú ý - Ảnh 3

Không chỉ vậy, hai mỹ nhân trẻ đang được đánh giá là những gương mặt tiềm năng trong lĩnh vực thời trang. Châu Dã đã là đại sứ của Dior, trong khi Vương Ngọc Văn đang tiếp xúc với tư cách bạn thân thương hiệu.

Song, cả hai đều để lại dấu ấn khi tham dự show diễn quan trọng lần này. Đây là màn chào sân bộ sưu tập haute couture (may đo cao cấp) đầu tiên của tân Giám đốc sáng tạo Dior Jonathan Anderson.

Mạng xã hội Trung Quốc đang dậy sóng trước vụ việc đoàn làm phim Giày Khiêu Vũ Đỏ bị tố lái xe quá tốc độ trong khuôn viên Đại học Vân Nam, khiến một chú mèo hoang tên Tiểu Quất Tử tử vong.

