Phim 'Lợi kiếm hoa hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và 'Cẩm nguyệt như ca' của Châu Dã nhận điểm số trái ngược

Ngày 15/8, một số bộ phim truyền hình Hoa ngữ được quan tâm thời gian gần đây đã mở điểm trên Douban.

Phim "Lợi kiếm hoa hồng" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai đóng chính, đạt 6,9 điểm với hơn 218.000 lượt bình chọn. Trong khi đó, "Cẩm nguyệt như ca" của Châu Dã và Thừa Lỗi chỉ dừng ở 5,5 điểm với hơn 19.000 lượt bình chọn.

Điểm số này không quá cao nhưng vẫn là thành tích tốt. Đồng thời, số lượng khán giả đánh giá cũng phản ánh việc tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn. Đặc biệt đối với một tác phẩm chính kịch, hình sự - đề tài kén người xem - thành tích này càng có ý nghĩa. Theo truyền thông Trung Quốc, “Lợi kiếm hoa hồng” đã cứu vớt danh tiếng cho Địch Lệ Nhiệt Ba sau loạt phim thất bại những năm gần đây như “Ngự giao ký”, “An Lạc truyện”, “Công tố tinh anh”.

Phim 'Lợi kiếm hoa hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và 'Cẩm nguyệt như ca' của Châu Dã nhận điểm số trái ngược - Ảnh 1Phim 'Lợi kiếm hoa hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và 'Cẩm nguyệt như ca' của Châu Dã nhận điểm số trái ngược - Ảnh 2

Mỹ nhân Tân Cương tìm cơ hội chuyển mình từ khi nhận vai chính của bộ phim đề tài hình sự - tội phạm “Công tố tinh anh” năm 2022 (phát sóng 2023).

Nhưng thời điểm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận nhiều chỉ trích vì khả năng diễn xuất không tốt và ngoại hình quá nổi bật, cảm giác xa vời so với tạo hình lẫn tính cách của một công tố viên.

Đến “Lợi kiếm hoa hồng”, trong vai một nữ cảnh sát phòng chống tội phạm buôn người, Nhiệt Ba có sự cải thiện đáng kể trong xây dựng tạo hình, diễn xuất. Cô cắt tóc ngắn, gương mặt gần như không trang điểm, biểu cảm đã có sự tiết chế phù hợp hơn.

Phim 'Lợi kiếm hoa hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và 'Cẩm nguyệt như ca' của Châu Dã nhận điểm số trái ngược - Ảnh 3

Trong khi đó, bộ phim “Cẩm nguyệt như ca” do Châu Dã và Thừa Lỗi đóng chỉnh mở điểm Douban với 5,5 điểm, thông qua 18.000 lượt đánh giá. “Cẩm nguyệt như ca” gây thất vọng vì số lượng khán giả đánh giá phim quá khiêm tốn và điểm số chỉ ở mức trung bình. Nhiều ý kiến cho rằng, bộ phim mất điểm do bị fan tiểu thuyết gốc “Trọng sinh chi nữ tướng tinh” chỉ trích về kịch bản chuyển thể. Đặc biệt, nữ chính Hòa Yến do Châu Dã thủ vai bị chê bai trong tạo hình và diễn xuất thiếu thuyết phục. Phản ứng hóa học của nam nữ chính cũng không ăn nhập.

Thứ nhất, kịch bản là điểm yếu lớn nhất. "Cẩm nguyệt như ca" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng và từng được người hâm mộ nguyên tác truyện kỳ vọng rất cao. Tuy nhiên, theo phản hồi trên Douban, kịch bản phim bị cho là thiếu chắc tay, nhiều tình tiết sắp xếp thiếu logic, một số nút thắt quan trọng bị xử lý vội vàng hoặc chưa thuyết phục. Điều này khiến khán giả, đặc biệt là người hâm mộ nguyên tác truyện, cảm thấy hụt hẫng khi kỳ vọng không được đáp ứng. Trong khi đó, "Lợi kiếm hoa hồng" dù cũng có điểm yếu, nhưng được đánh giá ổn định hơn về mạch truyện và nhịp phim, giúp người xem dễ theo dõi và nhập tâm.

Phim 'Lợi kiếm hoa hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và 'Cẩm nguyệt như ca' của Châu Dã nhận điểm số trái ngược - Ảnh 4

Thứ hai, hình tượng và diễn xuất nữ chính gây tranh cãi. Nhân vật Hòa Yến trong nguyên tác là nữ hiệp có nền tảng võ thuật, mạnh mẽ và cứng cáp. Tuy nhiên, tạo hình của Châu Dã trên phim bị nhận xét là quá mảnh mai, chưa toát lên khí chất võ giả. Một số cảnh hành động dù được khen là mượt và đẹp mắt, nhưng vẫn bị so với hình mẫu “cứng rắn” hơn trong trí tưởng tượng của người hâm mộ nguyên tác truyện. Bên cạnh đó, diễn xuất của Châu Dã chưa chinh phục được số đông, đặc biệt ở những phân đoạn cao trào. Ngược lại, "Lợi kiếm hoa hồng" nhận được phản hồi tích cực hơn nhờ diễn xuất của dàn diễn viên, giúp che lấp hạn chế của kịch bản.

Cuối cùng, kỳ vọng cao dẫn đến thất vọng lớn. "Cẩm nguyệt như ca" bước ra từ một thương hiệu tiểu thuyết nổi tiếng, sở hữu dàn diễn viên trẻ được chú ý, nên khán giả mong đợi nhiều hơn mức trung bình. Khi sản phẩm không đạt tới tầm kỳ vọng, phản ứng chấm điểm thấp trở nên dễ hiểu. Trong khi đó, "Lợi kiếm hoa hồng" khởi đầu với mức kỳ vọng vừa phải, nhưng lại mang đến trải nghiệm vượt hơn dự đoán của một bộ phim thương mại giải trí.

Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng'

Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng'

Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây tranh cãi về diễn xuất, song nỗ lực thay đổi, chuyển mình khỏi dòng phim thần tượng của nữ diễn viên phần nào được ghi nhận.

