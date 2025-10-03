Nhặt được sợi dây chuyền vàng trong khách sạn, cô gái sốc nặng khi biết giá trị của nó

Vào ngày 26/9, người dùng TikTok đã đăng một đoạn clip sau khi một nhân viên khách sạn mang vàng đến để anh kiểm tra, vì khách hàng đã quên nó trong 2 năm và không đến lấy. Kết quả cho thấy đây là vàng 99%, giá bán là 344.045 Baht (280 triệu đồng).

