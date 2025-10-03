Đi kiểm tra rau trong vườn, người đàn ông lớn tuổi bất ngờ bị con voi hoang dã lạc đường tấn công tử vong

Noi Songkroh, 79 tuổi, đi kiểm tra rau của mình thì thấy con voi khổng lồ đang ăn chuối gần nhà ông ở tỉnh Prachinburi, Thái Lan. Nổi giận vì bị đèn pin chiếu vào mặt, con voi đã húc ngã cụ ông và giẫm lên người khi nạn nhân ngã xuống đất khiến nạn nhân tử vong.
Video 5 giờ 51 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

