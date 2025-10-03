Trần nhà đổ sập xuống khiến 2 người bị thương, thực khách hoảng loạn bỏ chạy khi bụi mù bao phủ khắp căn phòng

Tối Chủ nhật (28/9, giờ địa phương), một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà hàng Toby Carvery ở Brockworth, Gloucester, Anh khi một phần trần nhà bất ngờ sập xuống, khiến hai người bị thương.

Video 7 giờ 19 phút trước 7 giờ 19 phút trước Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-nha-o-sap-xuong-khien-2-nguoi-bi-thuong-thuc-khach-hoang-loan-bo-chay-khi-bui-mu-bao-phu-khap-can-phong-743384.html