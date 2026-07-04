Sốc nặng trước cảnh tượng người đàn ông bế bé gái ném xuống sông rồi bỏ đi và cái kết thót tim

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, vụ việc xảy ra vào lúc 10h46 ngày 1/7, tại Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh ném bé gái xuống sông rồi bỏ chạy. Một người đàn ông đi xe máy điện, có lẽ đã chứng kiến vụ việc, nên lập tức chạy tới bờ sông, trèo qua hàng rào và nhảy xuống nước để cứu cô bé.

Video 2 giờ 53 phút trước 2 giờ 53 phút trước Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

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