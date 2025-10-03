Người đàn ông đã tử vong sau khi chiếc trực thăng siêu nhẹ của anh lao từ trên trời xuống đất rồi bốc cháy

Tang Feiji đang phát trực tiếp vào ngày 27/9 thì chiếc trực thăng hai cánh quạt của anh đột nhiên lao đầu xuống đất ở huyện Jiange, miền trung Trung Quốc. Những người xem kinh hoàng liên tục bình luận vào cuộc trò chuyện trực tiếp với những lời kêu cứu tuyệt vọng như "cứu anh ấy" và "gọi dịch vụ khẩn cấp".
Video 5 giờ 59 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

