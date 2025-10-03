Chị Lê C., người thân của nạn nhân cho biết, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh T. đã không qua khỏi, để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho gia đình.

Theo thông tin VietNamNet, chiều 30/9, trên phố Nguyễn Chí Thanh (phường Giảng Võ) xảy ra vụ việc đau lòng khi một người đàn ông bất ngờ ngã gục giữa phố, nghi bị điện giật. Nạn nhân là anh Lê Văn T. (SN 1985, trú tại Phú Viên, phường Long Biên). Chị Lê C., người thân của nạn nhân cho biết, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh T. đã không qua khỏi, để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho gia đình.

“Khoảng 16h cùng ngày, bạn bè gọi báo tin, vợ của T. chắc nhận được tin sớm hơn nhưng sốc quá không nói được gì. T. làm ở một công ty điện máy. Đồng nghiệp kể lại T. bị nạn ngay sau công ty. Lúc đang trên đường đi vào công ty, T. bất ngờ kêu lên: “Ôi, có điện à” rồi ngay lập tức ngã gục xuống”, chị C. nghẹn ngào chia sẻ. Được biết, anh Lê Văn T. đã có vợ và ba con nhỏ (hai gái, một trai). “Các cháu còn quá nhỏ, gia đình không biết rồi sẽ xoay xở thế nào. Vợ T. gần như ngã quỵ khi nghe tin dữ. Chúng tôi sốc, đau đớn vô cùng”, chị C. nghẹn ngào.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet. Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường Giảng Võ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 – Công an TP Hà Nội đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân. “Hiện chưa thể khẳng định nạn nhân tử vong do điện giật. Khi có kết quả chính thức, phường sẽ thông tin cụ thể”, vị này nói. Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng cùng nhân viên điện lực đã kiểm tra hiện trường. Kết quả ban đầu cho thấy khu vực không có trụ điện hay dây điện hở, loại trừ khả năng rò rỉ từ hệ thống điện công cộng. Tình trạng mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chiều 30/9, người dân cũng phát hiện một người đàn ông nằm bất động cạnh xe máy trên phố Đinh Núp (phường Yên Hoà) giữa lúc nước ngập sâu. Như báo Lao Động ngày 30/9/2025 đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một thanh niên nằm bất tỉnh trong một con ngõ trên phố Nguyễn Chí Thanh, nghi do điện giật. Ngày 1/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Giảng Võ TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang vào cuộc làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi bị điện giật dẫn đến nguy kịch, xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 30/9, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trong một ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng theo người dân quen biết với nạn nhân, người đàn ông đã không qua khỏi.

