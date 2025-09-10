Tối 10/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông bị điện giật tử vong trong bãi xe.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 16h30 ngày 10/9, người dân phát hiện anh Đ.T.H. (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước cũ) nằm bất động trong bãi xe trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TPHCM (TP Thủ Đức cũ).

Người dân lại gần kiểm tra và phát hiện anh H. đã tử vong, đồ đạc xung quanh bị cháy, bốc khói. Hàng xóm lập tức ngắt cầu dao và báo công an.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nhận tin báo, Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an phường Phú Hữu khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định anh H. là nhân viên sửa xe cho garage nằm trong bãi xe nói trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. mở điện máy bơm nước để rửa xe máy. Công an nghi ngờ máy bơm bị rò điện khiến nạn nhân bị điện giật tử vong.

Danh tính 'hotgirl tiệm nail' ở Hà Nội chụp trộm thẻ ngân hàng của người khác để mua điện thoại Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú tại Xuân Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-bi-ien-giat-tu-vong-khi-rua-xe-o-tphcm-741658.html