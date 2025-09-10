Cảnh báo: Hà Nội nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá kèm mưa lớn cục bộ trong 3 giờ tới

Đời sống 10/09/2025 16:40

Theo thông tin từ VOV, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa trên khu vực các phường Tây Tựu, Xuân Phương, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, xã An Khánh, Hưng Đạo, Chương Mỹ... Mây đối lưu đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông bắc.

Khu vực Hà Nội từ nay đến 3 giờ tới (tính từ 16 giờ ngày 10.9), vùng mây dông này sẽ mở rộng ảnh hưởng, gây mưa rào và dông tại các khu vực trên, lan sang các phường lân cận như phường Đông Ngạc, Từ Liêm, Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hoà, Giảng Võ, Láng, Đại Mỗ, Dương Nội, Hà Đông, Yên Hoà, Thanh Xuân, Đống Đa...

Vùng mưa dông còn mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng sẽ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Hà Nội nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá kèm mưa lớn cục bộ trong 3 giờ tới - Ảnh 1
Nội thành Hà Nội sắp có mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Lao Động, khu vực Bắc Bộ từ chiều tối 10.9 đến ngày 11.9, dự báo có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ trong chiều tối và tối 10.9, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (lượng mưa lớn hơn 60mm trong vòng 3 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

