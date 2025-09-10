Youtuber Hoàng Văn Đức bị khởi tố: Từ 'chủ tịch giả nghèo' triệu view đến nghi án trốn thuế

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 22-1-2021 đến ngày 30-9-2022, Hoàng Văn Đức cùng người khác làm video tại nhà và ở các xã trong huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, TP Hà Nội và nhiều địa phương khác nhau trong cả nước.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/9, thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Hoàng Văn Đức (38 tuổi), xã Thường Xuân (huyện Thường Xuân cũ), tỉnh Thanh Hóa về tội trốn thuế quy định tại khoản 1 Điều 200 – BLHS.

Theo thông tin từ báo Dân trí, quá trình điều tra của cơ quan công an còn xác định ngoài sử dụng 1 tài khoản mới tại ngân hàng Vietinbank và kê khai nộp thuế theo quy định, Đức còn sử dụng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo.

Sau đó các video được đăng tải lên trang mạng Youtube, được Công ty chủ quản của trang mạng Youtube trả tiền quảng cáo. Nội dung chủ yếu được Hoàng Văn Đức sản xuất và nổi tiếng qua các loạt video “Chủ tịch giả nghèo và cái kết”.

Tuy nhiên, Hoàng Văn Đức đã phản ánh không đúng giá trị giao dịch thực tế và các đối tượng liên quan không kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền thuế mà Hoàng Văn Đức đã không kê khai và nộp là hơn 120 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Đức nổi lên từ vai diễn "Chủ tịch giả nghèo"

Trong bối cảnh bùng nổ của ngành sáng tạo nội dung tại Việt Nam, SVM đã nổi lên như một "thế lực" đáng gờm. Đứng sau đế chế này là Hoàng Văn Đức (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa), người được khán giả biết đến nhiều hơn với biệt danh "Đức Chủ tịch". Từ một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Đức đã từ bỏ "công việc mơ ước" với mức lương khá cao vào năm 2015 để theo đuổi đam mê làm phim, một quyết định táo bạo đã đặt nền móng cho một đế chế truyền thông số hùng mạnh.

Trái tim của hệ sinh thái SVM chính là series video "Chủ tịch giả nghèo và cái kết". Công thức của các video này tuy lặp lại nhưng cực kỳ hiệu quả: Một nhân vật giàu có (thường là chủ tịch của một tập đoàn) đóng giả người nghèo khó, bị coi thường, và cuối cùng tiết lộ thân phận thật để "trừng trị" kẻ xấu và giúp đỡ người tốt.

Mô-típ này đã chạm đến một "chỗ ngứa" tâm lý của một bộ phận lớn khán giả. Nó thỏa mãn khát vọng về công lý, về một xã hội công bằng nơi cái thiện luôn chiến thắng, và phản ánh giấc mơ "đổi đời" của nhiều người. Chính Hoàng Văn Đức cũng chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho những video này đến từ trải nghiệm bị coi thường của bản thân và bạn bè xung quanh, tạo ra một sự đồng cảm sâu sắc với người xem.