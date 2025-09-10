Diễn viên Phương Nam vai Tạ phim 'Mưa đỏ' nhập viện

Mới đây, diễn viên Nguyễn Phương Nam chia sẻ hình ảnh nằm trong bệnh viện.

Nam diễn viên Nguyễn Phương Nam bất ngờ chia sẻ hình ảnh nằm trong bệnh viện. Nam diễn viên cho biết ngày 9/9, anh về trường cũ là THPT Hoằng Hóa 3 để giao lưu.

Sau đó, Phương Nam bị cúm A nên nằm viện ở Thanh Hóa. Nguyễn Phương Nam cảm ơn những lời hỏi thăm của khán giả và cho biết đang nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục.

Nguyễn Phương Nam tại bệnh viện

Những ngày qua, Nguyễn Phương Nam (sinh năm 1993) nhận được sự chú ý lớn. Anh đảm nhận vai Tạ, tiểu đội trưởng đội 1 trong Mưa đỏ. Nhân vật Tạ được khán giả yêu thích bởi tính cách thật thà, chất phác, kiên cường, gan dạ, chiến đấu hết mình mà vẫn lạc quan, hài hước. Để đảm nhận nhân vật này, Nguyễn Phương Nam giảm 15 kg trong 3 tháng, từ 78 kg xuống 63 kg.

Nguyễn Phương Nam chia sẻ anh chăm chỉ chạy bộ, bơi sông, nhảy dây, thậm chí leo bộ 39 tầng chung cư mỗi ngày. Nhờ đó, không chỉ giảm cân, Nguyễn Phương Nam còn có ngoại hình rắn rỏi, bụi bặm hơn.

Phương Nam trong tạo hình vai Tạ

Gần 1 tháng nay Phương Nam bận rộn với lịch trình ra mắt và quảng bá phim Mưa đỏ cùng các sự kiện A80 với các thành viên đoàn phim. Vai diễn Tạ của anh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả đồng thời cũng mang đến cho Phương Nam lượng khán giả rất lớn.

FC "Chấy con" nhanh chóng được thành lập với 12.000 thành viên và sinh nhật vừa qua, nam diễn viên nhận cơn mưa quà tặng từ người hâm mộ khắp nơi. Sức hút của Phương Nam cùng dàn diễn viên Mưa đỏ được đánh giá lớn không kém các ngôi sao thần tượng.

Ra rạp từ 22/8, Mưa đỏ hiện có doanh thu 588 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Lan Phương địu con đến phiên tòa xử ly hôn, mệt mỏi vì chồng Tây liên tục xin hoãn Tưởng như đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên chồng ngoại quốc, diễn viên Lan Phương thông báo rạn nứt sau 7 năm chung sống vào cuối tháng 7. Cô tiết lộ đã nộp đơn để ly hôn đơn phương vào tháng 5.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-phuong-nam-vai-ta-phim-mua-o-nhap-vien-741621.html