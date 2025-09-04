Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Hậu trường 04/09/2025 12:12

Mới đây, Nam Em bất ngờ chia sẻ những trải lòng về cuộc sống hiện tại, khẳng định cô không còn coi mình là nghệ sĩ và cũng không còn đủ sức để quay lại showbiz.

Tối 3/9, Nam Em có bài đăng dài, chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ca sĩ cho biết cô không còn ý định trở lại showbiz.

"Tôi không còn đủ sức khỏe, sự tỉnh táo để trở thành một người nghệ sĩ đẹp trong mắt công chúng. Nên nếu tôi có lỡ làm gì sai, lại tự dặn vặt nữa, không chịu nổi. Con đường sắp tới, tôi muốn đi là con đường đạo. Đạo dạy tôi sống tốt hơn và tôi cũng có thể một phần nào đó mang lại năng lượng chữa lành cho những ai đang thật sự yếu ớt, cần sự giúp đỡ", cô nói.

Nam Em cho biết sau những vấp ngã, cô chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, không ồn ào. Cô cũng khẳng định bản thân không xứng đáng làm nghệ sĩ.

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ' - Ảnh 1
Nam Em từ một mỹ nhân chinh chiến quốc tế, lấn sân sang ca sĩ được công chúng yêu mến nhưng sau đó tụt dốc trầm trọng

Trong những dòng chia sẻ, Nam Em cũng bày tỏ sự gắn bó đặc biệt với cộng đồng người hâm mộ – những người mà cô cho là yếu đuối, cần được đồng hành và sẻ chia: “Lúc tôi định dừng lại thì lại thấy một hạt giống đang yếu ớt cần chút năng lượng để hồi sinh. Và chính tôi cũng vậy. Chỉ khi livestream tâm sự với những người thương mình, tôi mới thấy được an ủi phần nào”.

Người đẹp cho biết cô mệt mỏi trước “cảnh đấu đá, tranh giành quyền lực trong showbiz”, hiện mong muốn sống thiện lành và chia sẻ năng lượng tích cực đến những ai cần: “Tôi không muốn có quyền lực trong tay, cũng không cần quá nhiều sự quan tâm. Sự kỳ vọng đặt quá cao sẽ trở thành áp lực vô hình”.

Khẳng định bản thân từng nhiều lần “rén” khi phải lên tiếng trong những ồn ào, Nam Em vẫn cho rằng sự ngay thẳng là điều cô giữ đến cùng: “Trên có trời, dưới có đất, tôi chỉ muốn bình tâm bước đi, không nghĩ đến tương lai quá xa. Sau bao biến cố, tôi chỉ mong một cuộc sống bình an”.

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ' - Ảnh 2
Nam Em cho biết sau những vấp ngã, cô chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, không ồn ào

Khép lại những trải lòng, Nam Em tự nhận mình “không xứng đáng trở thành ca sĩ, càng không xứng đáng làm nghệ sĩ”. Quá khứ của cô, theo lời tâm sự, “có tệ nhưng không dơ”, và điều mà cô hướng đến hiện tại là sự thanh khiết.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em sinh năm 1996, cô từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 và lọt vào Top 8 chung cuộc. Trước đó, cô là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Năm 2022, Nam Em tiếp tục gây chú ý khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam).

Sau những thành tích đáng nể trong các cuộc thi nhan sắc, Nam Em vướng vào nhiều ồn ào liên quan tới phát ngôn và những câu chuyện đời tư.

Từ khóa:   Nam Em Nam Em giải nghệ sao Việt

