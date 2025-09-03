Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Hậu trường 03/09/2025 17:17

Khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ bị chấn thương trong buổi thực hiện nhiệm vụ kéo co lắp súng.

Ngày 3/9, Minh Tú cho biết cô trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng đầu gối và gọt sụn chêm sau chấn thương ở Sao nhập ngũ. Nữ người mẫu đang trong giai đoạn hồi phục với các buổi vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Cô nói đây là hành trình dài, nhiều thử thách.

“Ca mổ chỉ là bước đầu. Lần đầu tôi trải qua ca phẫu thuật, ngủ qua đêm trong bệnh viện, lần đầu biết thế nào là những cơn đau làm mình trằn trọc không ngủ được. Tôi sớm trở lại với phiên bản khỏe mạnh”, Minh Tú chia sẻ.

Minh Tú gặp chấn thương nặng trong quá trình tham gia Sao nhập ngũ. Kết quả chẩn đoán cho thấy cô bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Lúc đó, cô nói cảm giác nặng nề khi nhận kết quả, tiếc nuối kế hoạch đang dang dở, lo lắng chặng đường hồi phục sắp tới.

 

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối - Ảnh 1Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối - Ảnh 2

Minh Tú cho rằng việc phẫu thuật lần này cho cô nhiều bài học, biết trân trọng sức khỏe hơn. 

Nữ người mẫu nói chồng cô luôn bên cạnh những lúc cô gặp khó khăn. “Anh luôn ở cạnh mình trong những ngày khó khăn nhất, chăm sóc và hỗ trợ mình trong quá trình này”, cô chia sẻ.

Minh Tú rời Sao nhập ngũ sau khi quay hình tập 4 do chấn thương nặng. Trong video, nữ người mẫu bật khóc, chống nạng chia sẻ với đồng đội là "có việc phải xử lý gấp, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng các đồng chí".

"Tuy tiếc khi nói tạm biệt, quãng thời gian ở đây để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và tình cảm đáng trân trọng. Xin chân thành cảm ơn chương trình, khán giả và chúc các đồng đội của tôi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ", Minh Tú chia sẻ.

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối - Ảnh 3
Sau chấn thương trong quá trình ghi hình Sao nhập ngũ, Minh Tú được chẩn đoán đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương

Trước đó, Minh Tú thông báo chia tay Sao nhập ngũ. Trong video, người mẫu chống nạng, cho thấy đang gặp chấn thương ở chân. Được biết, trong một tình huống ở chương trình, Minh Tú không may bị mất đà, ngã mạnh xuống nền đất.

Vào tối 29/8, Minh Tú đăng bài viết chia sẻ về tình hình chấn thương. Cô cho biết đã đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Bài đăng còn kèm theo hình ảnh chân của người mẫu với nhiều vết thương nghiêm trọng.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của một số chương trình thực tế về người mẫu.

 

