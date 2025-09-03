Phơi bày bí mật ở Mái ấm Hoa Hồng: Bạo hành trẻ em nhiều lần với lý do không thể chấp nhận được

Đời sống 03/09/2025 16:34

Theo lịch xét xử, ngày 3/9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xử vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, phiên tòa ngày 15/8 phải hoãn do một bị cáo đang tại ngoại có sức khỏe yếu, không đủ khả năng tham gia phiên tòa. Trong vụ án trên, VKSND TP.HCM truy tố Giáp Thị Sông Hương, chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng cùng các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh tội hành hạ người khác.

Theo cáo trạng, ngày 4/9/2024, anh TDK đến cơ quan công an trình báo việc các bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng thường xuyên đánh, hành hạ, chửi mắng đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng tại đây cùng các thông tin, tài liệu kèm theo.

Cơ quan chức năng xác minh xác định cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập mái ấm Hoa Hồng hoạt động từ tháng 7/2023 do bà Giáp Thị Sông Hương làm người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý.

Phơi bày bí mật ở Mái ấm Hoa Hồng: Bạo hành trẻ em nhiều lần với lý do không thể chấp nhận được - Ảnh 1
Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (giữa) tại phiên tòa ngày 15/8 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hồ sơ vụ án cùng kết quả điều tra cho thấy, tại phòng 101 và 202, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền nhiều lần chửi rủa, dùng tay, ống nhựa, đũa gỗ đánh vào người trẻ, thậm chí xách ném các em xuống nệm, tát vào mặt khi thay tã hoặc cho bú. Những hành vi này được lặp đi lặp lại.

Ở phòng 102, Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh cũng dùng tay, chân, thậm chí chai dầu gió, lược, bia carton cuộn tròn để đánh, xách, ném trẻ.

Tại cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận hành vi. Họ khai rằng từ khi được Hương tuyển vào, không hề trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào về chăm sóc trẻ. Áp lực từ số lượng trẻ vượt gấp đôi khả năng tiếp nhận khiến họ chọn cách hành xử bạo lực để "dễ quản lý".

Phơi bày bí mật ở Mái ấm Hoa Hồng: Bạo hành trẻ em nhiều lần với lý do không thể chấp nhận được - Ảnh 2
Bị cáo Giáp Thị Sông Hương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngày 4/9/2024, Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền. Đến tháng 1/2025, Giáp Thị Sông Hương bị bắt giam, bị can Trang Mỹ Nhanh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi các đối tượng bị bắt tạm giam, 86 trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng đã được cơ quan chức năng chuyển đến nuôi tại Cơ sở bảo trợ trẻ em Tam Bình (số 273 Quốc lộ 1A, phường Tam Bình); Cơ sở Làng Thiếu niên Thủ Đức (địa chỉ số 18 đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức) và Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp (45 Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông).

Sau đó, các cơ sở trên  tiến hành trả một số cháu về với gia đình. Trong đó, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp đã trả 2 cháu; Cơ sở Bảo trợ trẻ em Tam Bình đã trả 6 cháu; Làng thiếu niên Thủ Đức trả 2 cháu cho gia đình.

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Ngày 3/9, Công an phường Thuận Giao đang phối với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc người chồng dùng dao tấn công vợ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Từ khóa:   bạo hành trẻ em tin moi mái ấm Hoa Hồng

