Ngày 3/9, Công an phường Thuận Giao đang phối với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc người chồng dùng dao tấn công vợ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/9, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ ở phường Thuận Giao, TP HCM bị thương tích nặng.

Sáng cùng ngày, người dân ở đường Bình Chuẩn 10, khu phố Bình Quới A, phường Thuận Giao, TP HCM (trước là phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) nghe tiếng la hét thất thanh tại căn nhà trong khu dân cư.

Người chồng dùng dao tấn công vợ rồi đến công an đầu thú - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khi tới nơi kiểm tra, họ phát hiện người phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà, có vết máu ở cổ, bên cạnh có 2 con dao. Do hoảng sợ, người dân xung quanh không dám tiếp cận hỗ trợ.

Một nhân chứng cho biết nạn nhân được chồng đưa đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở vùng cổ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi đưa vợ đi cấp cứu, anh L đã đến Công an phường Thuận Giao đầu thú và thừa nhận chính mình là người gây ra vụ việc.

Tại hiện trường có nhiều vết máu và một con dao nằm ở cổng nhà. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

