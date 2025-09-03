Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Đời sống 03/09/2025 14:46

Ngày 3/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về nguyên nhân tử vong của hai nữ công nhân ở hồ Hoàng Mai 3 (phường Nếnh) là do tự tử.

Theo thông tin từ báo Bắc Ninh, ngày 26/8, hai thi thể nữ giới được người dân phường Nếnh (Bắc Ninh) phát hiện nổi trên mặt hồ Hoàng Mai 3 vào hai khung giờ khác nhau

 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo Công an phường báo cáo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thành lập Hội đồng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là chị Giàng Thị Ch (sinh ngày 17/2/2009) và chị Lù Thị S (sinh ngày 1/8/2009) cùng có hộ khẩu tại xã Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo thông tin từ Vietnam+, cả hai nạn nhân cùng thuê trọ tại một nhà trọ ở tổ dân phố My Điền 1. Khi tiến hành kiểm tra, khám xét tại phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện 2 mảnh giấy để lại trên tường nhà với nội dung nhắn gửi gia đình: “Em xin lỗi chị. Em và bạn em có thể đã chết rồi, xin chị đừng vứt quần áo của chúng em đi. Xin chị hãy gọi điện cho bố mẹ chúng em và nhờ họ lấy lại. Cảm ơn chị.”

Theo thông tin từ bà T.T.V (chủ nhà trọ), hai nạn nhân đã thuê trọ của gia đình gần một tháng. Trước khi xảy ra sự việc, bà V. vẫn thấy hai nữ công nhân đi làm bình thường.

Ông Phùng Minh Thống, tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ dân phố My Điền 1 cho biết: "Do các công nhân đi làm vào nhiều khung giờ khác nhau nên chủ nhà trọ không hay biết về vụ việc."

Căn cứ các chứng cứ thu thập được và khám nghiệm tử thi, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) xác định hai nạn nhân tự tử; nguyên nhân tử vong do đuối nước.

