Giả danh nhà sư 'làm phép, đuổi vong' lừa đảo tiền của nhiều phụ nữ

Cụ thể, Nguyễn Văn Thanh Tấn là đối tượng có nhiều tiền án, không có nơi ở và nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tấn nảy sinh ý định giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 3/9, Công an xã Krông Năng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh Tấn (SN 1994, trú tại xã Nhà Bè, TPHCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 9h30 ngày 31/8, Tấn mặc bộ đồ sư thầy đến nhà chị P.N.T.N. (SN 1997, trú thôn 4, xã Krông Năng) tự giới thiệu mình là sư thầy của chùa Kim Quang đi bán nhang gây quỹ.

Ngày 29/8, Tấn mang theo một bộ đồ tràng sư thầy, một tay nải bằng vải, nhiều thẻ nhang cùng một xe máy rồi đón xe khách từ TPHCM đến tỉnh Đắk Lắk. Khi đến Đắk Lắk, Tấn biết trên địa bàn xã Phú Xuân có chùa Kim Quang nên giả danh là sư thầy của chùa này đi bán nhang.

Thấy chị N. mua 2 thẻ nhang và rất tin vào tâm linh nên Tấn nói có một vong nhi đang đi theo chị. Tấn còn hù dọa nếu muốn làm ăn phát đạt thì phải cho Tấn vào nhà thắp nhang xin dẫn vong về chùa và được chị N. đồng ý.

Sau khi vào nhà, nhân lúc chị N. đang thắp nhang Tấn đã lén lút dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên giấy trắng.

Lúc này Tấn yêu cầu chị N. bốc tàn nhang xoa 9 lần lên tờ giấy mà Tấn đã vẽ. Khi sáp gặp tro bị bám bẩn thì có hình người hiện lên.

Thấy chị N. hoang mang nên Tấn đề nghị nạn nhân chuyển tiền để làm cúng cơm 49 ngày cho vong nhi tại chùa Kim Quang.

Do tin tưởng nên chị N. đã chuyển khoản hơn 7 triệu đồng cho Tấn. Sau khi nhận được tiền, Tấn yêu cầu chị N. đóng cửa lại và không được nhìn theo vì sợ vong nhi lưu luyến rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng 10h20 cùng ngày, Tấn tiếp tục đến tiệm hoa của chị P.T.H.N. gần đó để lừa đảo và chiếm đoạt gần 5 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Krông Năng đã khẩn trương xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Thanh Tấn lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.