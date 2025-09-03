Giả danh nhà sư 'làm phép, đuổi vong' lừa đảo tiền của nhiều phụ nữ

Đời sống 03/09/2025 10:28

Công an xã Krông Năng vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khẩn cấp đối tượng giả danh sư thầy lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 3/9, Công an xã Krông Năng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh Tấn (SN 1994, trú tại xã Nhà Bè, TPHCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, Nguyễn Văn Thanh Tấn là đối tượng có nhiều tiền án, không có nơi ở và nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tấn nảy sinh ý định giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/8, Tấn mang theo một bộ đồ tràng sư thầy, một tay nải bằng vải, nhiều thẻ nhang cùng một xe máy rồi đón xe khách từ TPHCM đến tỉnh Đắk Lắk. Khi đến Đắk Lắk, Tấn biết trên địa bàn xã Phú Xuân có chùa Kim Quang nên giả danh là sư thầy của chùa này đi bán nhang.

Giả danh nhà sư 'làm phép, đuổi vong' lừa đảo tiền của nhiều phụ nữ - Ảnh 1
Đối tượng Tấn tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 9h30 ngày 31/8, Tấn mặc bộ đồ sư thầy đến nhà chị P.N.T.N. (SN 1997, trú thôn 4, xã Krông Năng) tự giới thiệu mình là sư thầy của chùa Kim Quang đi bán nhang gây quỹ.

Thấy chị N. mua 2 thẻ nhang và rất tin vào tâm linh nên Tấn nói có một vong nhi đang đi theo chị. Tấn còn hù dọa nếu muốn làm ăn phát đạt thì phải cho Tấn vào nhà thắp nhang xin dẫn vong về chùa và được chị N. đồng ý.

Sau khi vào nhà, nhân lúc chị N. đang thắp nhang Tấn đã lén lút dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên giấy trắng.

Lúc này Tấn yêu cầu chị N. bốc tàn nhang xoa 9 lần lên tờ giấy mà Tấn đã vẽ. Khi sáp gặp tro bị bám bẩn thì có hình người hiện lên.

Thấy chị N. hoang mang nên Tấn đề nghị nạn nhân chuyển tiền để làm cúng cơm 49 ngày cho vong nhi tại chùa Kim Quang.

Do tin tưởng nên chị N. đã chuyển khoản hơn 7 triệu đồng cho Tấn. Sau khi nhận được tiền, Tấn yêu cầu chị N. đóng cửa lại và không được nhìn theo vì sợ vong nhi lưu luyến rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng 10h20 cùng ngày, Tấn tiếp tục đến tiệm hoa của chị P.T.H.N. gần đó để lừa đảo và chiếm đoạt gần 5 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Krông Năng đã khẩn trương xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Thanh Tấn lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

116 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9

116 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9

Bốn ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí so với năm 2024.

Xem thêm
Từ khóa:   giả danh sư thầy lừa đảo tin moi

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Đời sống 45 phút trước
TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

Đời sống 54 phút trước
Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 55 phút trước
Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài

Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thương hiệu nước hoa Saras đồng hành cùng Ngày Gia đình Việt nam 28/6

Thương hiệu nước hoa Saras đồng hành cùng Ngày Gia đình Việt nam 28/6

Làm đẹp 2 giờ 19 phút trước
Sử dụng nước hoa khi chơi Pickleball: Nên hay không?

Sử dụng nước hoa khi chơi Pickleball: Nên hay không?

Làm đẹp 2 giờ 23 phút trước
Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

Ăn uống kiêng khem nhiều năm, người phụ nữ ngoài 50 già như 80

Ăn uống kiêng khem nhiều năm, người phụ nữ ngoài 50 già như 80

Va chạm xe máy và container, người phụ nữ tử vong, người thân ngã quỵ tại hiện trường

Va chạm xe máy và container, người phụ nữ tử vong, người thân ngã quỵ tại hiện trường