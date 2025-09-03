Va chạm xe máy và container, người phụ nữ tử vong, người thân ngã quỵ tại hiện trường

Đời sống 03/09/2025 11:09

Giao thông ở đường Lê Văn Khương giao với Trịnh Thị Dối ùn tắc nghiêm trọng do có va chạm giao thông giữa người phụ nữ đi xe máy và xe đầu kéo, sáng 3/9.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 3/9, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo ở giao lộ Lê Văn Khương - Trịnh Thị Dối.

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân địa phương nghe tiếng động mạnh, chạy ra kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy va chạm với xe đầu kéo biển số 50H-918..., nạn nhân tử vong tại chỗ. Bước đầu xác định người phụ nữ tên LTN (60 tuổi).

Vụ việc khiến giao thông trên đường Lê Văn Khương ùn ứ nghiêm trọng nhiều giờ liền, hàng ngàn phương tiện di chuyển khó khăn. Đến hơn 10 giờ, cảnh sát vẫn phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tiết giao thông.

Va chạm xe máy và container, người phụ nữ tử vong, người thân ngã quỵ tại hiện trường - Ảnh 1
Tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo hình ảnh camera an ninh của người dân gần khu vực, lúc xảy ra tai nạn, người phụ nữ được người thân chở trên xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Khương.

Khi đến ngã tư trên, người điều khiển xe máy rẽ trái sang đường Trịnh Thị Dối, cắt ngang đầu xe container đang di chuyển cùng chiều.

Do đó, hai phương tiện đã va chạm khiến xe máy loạng choạng và ngã xuống đường. Người phụ nữ không may ngã vào bánh trước của xe container và bị cán tử vong.

Va chạm xe máy và container, người phụ nữ tử vong, người thân ngã quỵ tại hiện trường - Ảnh 2
Hình ảnh va chạm giữa xe container và xe máy khiến người phụ nữ ngồi sau tử vong - Ảnh: VietNamNet

Chứng kiến sự việc, người thân nạn nhân đau đớn, quỵ ngã trên đường. Họ gào khóc thảm thiết bên thi thể người xấu số. Lực lượng chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông này.

116 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9

116 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9

Bốn ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí so với năm 2024.

