Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 03/09/2025 14:35

Nữ Tiktoker nói trên là A.T. (thường gọi là M.Y..) có 211 ngàn người theo dõi trên Tiktok.

Theo thông tin từ VietNamNet, gần 6h sáng 2/9, A.T. sử dụng kênh Tiktok cá nhân để phát trực tiếp cảnh mình tự tử và khi đó có hơn 1,1 nghìn người xem. Hình ảnh clip cho thấy cô leo qua lan can trước căn hộ rồi thả mình từ trên cao xuống.

Hiện trường xác định là 1 khu chung cư cao cấp tại TPHCM. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ tự tử, lúc rạng sáng Tiktoker A.T. đã có những dòng chia sẻ trạng thái buồn phiền về tình cảm. 

Tiktoker nói trên là A.T. (thường gọi là MiuYeeu), tên thật là N.A.T, 23 tuổi, quê Hà Nội. Nữ Tiktoker thường làm các clip ngắn về cuộc sống thường ngày… và trên nền tảng mạng xã hội có kinh doanh mỹ phẩm, thời trang.

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Bảo vệ khu chung cư phong tỏa hiện trường và báo công an địa phường - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 31/7, người dân sống ở chung cư trên đường 45, phường An Hội Tây (trước đây thuộc phường 14, quận Gò Vấp) nghe tiếng động mạnh ở khuôn viên Block B.

Họ chạy đến thì thấy một thanh niên đã tử vong, bên cạnh là nhiều vệt máu, nghi rơi từ lầu cao nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Báo cáo chính thức việc 1 người rơi lầu trong trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall

Công an phường An Hội Tây sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là anh T. (22 tuổi), sinh viên năm cuối một trường ở TP HCM. Hiện anh T. đang sống tại tầng 10 chung cư trên.

