Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước khi đi tắm suối cùng 3 con nhỏ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 2/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa), vào khoảng 10h50 cùng ngày, tại phường Quang Trung xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến anh N.V.N. (SN 1984), trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, tử vong.

Vào khoảng thời gian trên, anh N. dẫn theo 3 con nhỏ ra tắm tại một đoạn suối chảy qua khu vực khu 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Quang Trung.

Do dòng nước chảy xiết, khi anh N. xuống suối trước không may bị nước cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 12h50 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 15 giờ ngày 2/9, đơn vị nhận được điện thoại báo tin có vụ đuối nước xảy ra tại hồ Cá Sấu, thuộc xã Ea Wer.

Theo tin báo, những người bị đuối nước gồm: Nguyễn Thái Anh; Bùi Quốc Cường và Trần Thanh Tuấn. Cả ba người đều sinh năm 2004, đều ngụ thôn 3, xã Cư Êbur (cũ), nay là phường Buôn Ma Thuột.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chỉ huy, xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Hiện, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tìm được thi thể anh Nguyễn Thái Anh và đang tìm kiếm hai người còn lại.

Được biết, hồ Cá Sấu còn có những tên gọi khác như: Tuyệt tình cốc, hồ Đá Xanh. Nơi đây, có những tảng đá khổng lồ với nhiều hình thù đẹp, lạ mắt. Nước ở hồ luôn trong xanh, trở thành điểm “sống ảo” của nhiều bạn trẻ.

