Rơi xuống hố nước cạnh nhà, bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 28/08/2025 05:15

Rơi xuống hố nước cạnh nhà, bé gái 6 tuổi chết đuối thương tâm

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/8, UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Trước đó, chiều tối qua (26/8), cháu N.Q.B. (SN 2019), con ông N.H.N. ở thôn 2 Phúc Khê, xã Phong Nha không may rơi xuống hố nước cạnh nhà.

Gia đình đang xây nhà nên đào hố sâu khoảng 1,8m để làm hầm phốt. Do mưa lớn nhiều ngày, hố đầy nước nhưng không ai để ý.

Đến chiều tối, khi không thấy cháu B., gia đình đi tìm thì phát hiện cháu đã rơi xuống hố và tử vong.

Rơi xuống hố nước cạnh nhà, bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Gia đình đang làm nhà nên đào hố nước làm hầm phốt nhà vệ sinh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha cho biết, sau khi nhận thông tin, xã đã cử cán bộ xã cùng với trường học xuống thăm, động viên gia đình.

Được biết, cháu sống cùng ông bà nội, bố mẹ cháu đều đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

