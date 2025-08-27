Trưa 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Hòa Cường xác nhận, nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành đã bị bắt trong buổi sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 27/8, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, số trang sức nghi phạm người nước ngoài cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Khoảng 10h cùng ngày, đối tượng quốc tịch Mỹ, tên D.J. (SN 1996), bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải (TP Đà Nẵng).

Trước khi gây án, D.J. thuê một xe máy rồi tháo biển số để đi lại. Sau khi dùng búa đập tủ kính, cướp trang sức, D.J. tẩu thoát qua nhiều tuyến phố, mang tang vật về phòng trọ cất giấu và nghe ngóng tình hình. Khi lực lượng công an ập đến, đối tượng tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế.

Đại tá Nguyễn Hà Lai trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra và biểu dương các lực lượng tham gia phá án.

Đại tá Nguyễn Hà Lai (đầu tiên bìa trái) trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 26/8, một tên cướp mặc đồ Grab xông vào tiệm vàng, kim hoàn trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, cướp tài sản.

Theo camera an ninh ghi lại, trước khi xông vào tiệm vàng, tên cướp đã tấn công liên tiếp bảo vệ của tiệm vàng này.

Mặc dù bị tấn công nhưng bảo vệ vẫn cố gắng gượng dậy, hô hoán những người xung quanh.

Sau khi tấn công bảo vệ, tên cướp táo tợn xông vào bên trong và nhanh chóng vơ nhiều nữ trang bỏ vào túi.

Cũng theo hình ảnh do camera ghi nhận, một số người dân đã phát hiện, chạy đến dùng gậy chặn phía trước cửa tiệm vàng để ngăn chặn tên cướp. Đối tượng này đã xô bật cửa, xông ra ngoài và chạy đi cùng với tài sản.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt tên cướp.

