Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Đời sống 27/08/2025 11:07

Xe khách 29 chỗ BKS 61F - 009.19 va chạm mạnh khiến 6 xe máy bị hất văng ngổn ngang, nhiều người bị trầy xước. Một người đàn ông bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra vụ xe khách tông loạt xe máy và xe đạp điện xảy ra trên quốc lộ 14.

Theo Trạm CSGT Đồng Phú, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h50 ngày 25/8, trên quốc lộ 14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Thời điểm trên, xe khách 29 chỗ mang biển số 61F-009… do anh Nguyễn Quốc An (SN 1988, ngụ TPHCM) điều khiển, lưu thông hướng phường Bình Phước đi phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.

Khi đến đèn tín hiệu ngã tư Đồng Xoài, xe khách tông 5 xe máy và một xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ khiến một người bị thương, một người bị xây xát.

Vụ tai nạn còn khiến ô tô và 3 xe máy bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Qua kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma tuý, tài xế xe khách không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính chất ma túy.

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai - Ảnh 2
Ôtô 29 chỗ bất ngờ lao vào loạt xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Đồng Xoài sáng 25/8, khiến nhiều người bị thương - Ảnh: Báo Dận trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua công tác khám nghiệm hiện trường, Trạm CSGT Đồng Phú xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn đến tai nạn là do xe khách không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật gây tai nạn giao thông.

Theo thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng của Trung tâm đăng kiểm 9301S: Ống dầu phanh trục trái bị nứt rò rỉ dầu, rôtuyn trái rơ dẫn đến mất khả năng điều khiển.

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Tối 26/8, ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, lực lượng chức năng đã phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ thuộc địa bàn phường.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi ô tô tông liên hoàn

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp đón nhận đại hỷ, cuộc sống ngập tràn niềm vui, tài lộc bùng nổ như pháo hoa

Trong 3 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp đón nhận đại hỷ, cuộc sống ngập tràn niềm vui, tài lộc bùng nổ như pháo hoa

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Tài xế taxi bị cán tử vong khi cố ngăn chiếc taxi của mình lăn ngược về phía sau

Tài xế taxi bị cán tử vong khi cố ngăn chiếc taxi của mình lăn ngược về phía sau

Video 21 phút trước
Bé trai 6 tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng kín

Bé trai 6 tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng kín

Sức khỏe 34 phút trước
Danh tính bất ngờ của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng, hé lộ điểm cất giấu

Danh tính bất ngờ của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng, hé lộ điểm cất giấu

Đời sống 43 phút trước
Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An

Sao quốc tế 50 phút trước
Trong vòng 2 tuần đầu tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, đổi đời giàu có, Phú Quý hiển vinh, của nả dư dả, giàu có khó ai bằng

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, đổi đời giàu có, Phú Quý hiển vinh, của nả dư dả, giàu có khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Chung Gia Hân hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: 'Tôi quá bận bịu với con nên lơ là chăm sóc chồng'

Chung Gia Hân hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: 'Tôi quá bận bịu với con nên lơ là chăm sóc chồng'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng12h30 ngày 28/8/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng12h30 ngày 28/8/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trong vòng 4 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời hanh thông

Trong vòng 4 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính bất ngờ của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng, hé lộ điểm cất giấu

Danh tính bất ngờ của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng, hé lộ điểm cất giấu

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng