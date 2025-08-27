Xe khách 29 chỗ BKS 61F - 009.19 va chạm mạnh khiến 6 xe máy bị hất văng ngổn ngang, nhiều người bị trầy xước. Một người đàn ông bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra vụ xe khách tông loạt xe máy và xe đạp điện xảy ra trên quốc lộ 14.

Theo Trạm CSGT Đồng Phú, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h50 ngày 25/8, trên quốc lộ 14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Thời điểm trên, xe khách 29 chỗ mang biển số 61F-009… do anh Nguyễn Quốc An (SN 1988, ngụ TPHCM) điều khiển, lưu thông hướng phường Bình Phước đi phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.

Khi đến đèn tín hiệu ngã tư Đồng Xoài, xe khách tông 5 xe máy và một xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ khiến một người bị thương, một người bị xây xát.

Vụ tai nạn còn khiến ô tô và 3 xe máy bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Qua kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma tuý, tài xế xe khách không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính chất ma túy.

Ôtô 29 chỗ bất ngờ lao vào loạt xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Đồng Xoài sáng 25/8, khiến nhiều người bị thương - Ảnh: Báo Dận trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua công tác khám nghiệm hiện trường, Trạm CSGT Đồng Phú xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn đến tai nạn là do xe khách không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật gây tai nạn giao thông.

Theo thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng của Trung tâm đăng kiểm 9301S: Ống dầu phanh trục trái bị nứt rò rỉ dầu, rôtuyn trái rơ dẫn đến mất khả năng điều khiển.

