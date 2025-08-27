Ngày 27/8, Công an TP HCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong trên xe khách giường nằm.

Theo thông tin từ VietNamNet, sự việc xảy ra vào tối 26/8 trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Cụ thể, khoảng 22h30 cùng ngày, xe khách giường nằm chở theo nhiều hành khách di chuyển trên Quốc lộ 13 theo hướng từ tỉnh Bình Dương cũ đi trung tâm TPHCM.

Khi đến đoạn gần cổng sân vận động Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một), phụ xe gọi hành khách dậy để thu tiền vé. Tuy nhiên, khi gọi một hành khách nam 48 tuổi (quê Đồng Nai) thì không thấy người này phản hồi.

Phụ xe tiếp tục lay gọi thêm nhiều lần thì thấy người này đã bất động, không còn thở.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay lập tức, phụ xe đã báo cho tài xế dừng lại khẩn cấp, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để điều tra.

Các hành khách trên xe sau đó cũng được sắp xếp phương tiện để tiếp tục hành trình.

