Người dân tá hỏa khi thấy trường học bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn

Tối 26-8, ông Trương Thanh Cường - chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk) - cho hay vào khoảng 22h20 cùng ngày, tại Trường THCS Lương Văn Chánh trên địa bàn xảy ra vụ cháy lớn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 27/8, ông Trương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với nhà trường và lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời đám cháy xảy ra tại Trường THCS Lương Văn Chánh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 26/8, vào thời điểm trên lửa bắt nguồn từ khu vực để rác bên trong trường học rồi lan qua khu vực chứa đồ thể dục thể thao cũ trong khuôn viên nhà trường.

Đám cháy được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại cho trường học - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm này, ngọn lửa bùng lên rồi bốc cháy dữ dội, kèm theo những cột khói đen. Lúc này, nhân viên nhà trường đã sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đám cháy được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại cho trường học - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chỉ sau khoảng 15 phút triển khai công tác cứu hỏa, đám cháy được dập tắt, khống chế hoàn toàn, ngăn không cho cháy lan sang các hạng mục khác của nhà trường và không gây ảnh hưởng đến các hoạt động học tập khác.

Vụ việc khiến một số thiết bị thể dục thể thao cũ của nhà trường bị cháy, hư hỏng.

