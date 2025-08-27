Người dân tá hỏa khi thấy trường học bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn

Đời sống 27/08/2025 10:02

Tối 26-8, ông Trương Thanh Cường - chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk) - cho hay vào khoảng 22h20 cùng ngày, tại Trường THCS Lương Văn Chánh trên địa bàn xảy ra vụ cháy lớn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 27/8, ông Trương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với nhà trường và lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời đám cháy xảy ra tại Trường THCS Lương Văn Chánh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 26/8, vào thời điểm trên lửa bắt nguồn từ khu vực để rác bên trong trường học rồi lan qua khu vực chứa đồ thể dục thể thao cũ trong khuôn viên nhà trường.

Người dân tá hỏa khi thấy trường học bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn - Ảnh 1
Đám cháy được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại cho trường học - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm này, ngọn lửa bùng lên rồi bốc cháy dữ dội, kèm theo những cột khói đen. Lúc này, nhân viên nhà trường đã sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

 

Người dân tá hỏa khi thấy trường học bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn - Ảnh 2
Đám cháy được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại cho trường học - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chỉ sau khoảng 15 phút triển khai công tác cứu hỏa, đám cháy được dập tắt, khống chế hoàn toàn, ngăn không cho cháy lan sang các hạng mục khác của nhà trường và không gây ảnh hưởng đến các hoạt động học tập khác.

Vụ việc khiến một số thiết bị thể dục thể thao cũ của nhà trường bị cháy, hư hỏng.

Nam thanh niên hành hung bảo vệ, xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nam thanh niên hành hung bảo vệ, xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (Đà Nẵng), khi nam thanh niên mặc áo Grab dùng búa đập tủ kính, cướp vàng giữa lúc đông người.

Xem thêm
Từ khóa:   trường học bốc cháy cháy trường học tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Đời sống 25 phút trước
Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Đời sống 28 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp vượng Tài, vượng Lộc, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, mọi điều hanh thông

Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp vượng Tài, vượng Lộc, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Đời sống 46 phút trước
Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Sao quốc tế 51 phút trước
Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Đời sống 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm