Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (Đà Nẵng), khi nam thanh niên mặc áo Grab dùng búa đập tủ kính, cướp vàng giữa lúc đông người.

Theo thông tin từ VTC News, tối ngày 26/8, nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.

Kẻ cướp tháo chạy sau khi cầm búa xông vào cướp tiệm vàng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào lời kể của chị M.P (người sống gần hiện trường), gần 20h, một nam thanh niên mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, bất ngờ xông thẳng vào tiệm vàng.

“Anh ta tấn công liên tiếp vào nhân viên bảo vệ rồi lao vào trong gom trang sức bỏ vào balo. Mọi việc diễn ra rất nhanh”, chị P. cho biết.

Anh D.C (trú phường Hòa Cường) kể thêm, đối tượng bịt kín mặt, sau khi gom vàng từ tủ kính đã chạy bộ ra đường Núi Thành.

“Chứng kiến vụ việc, một số người dân dùng thanh sắt chặn cửa, ngăn lối thoát của kẻ cướp nhưng bất thành. Nam bảo vệ bị hành hung chảy máu ở đầu, do tên cướp quá manh động nên không ai dám lao vào khống chế”, anh C. nói.

Nam bảo vệ bị đối tượng tấn công bị thương ở đầu - Ảnh: VietNamNet

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, khoảng 19h51 phút, đối tượng đi từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh tới tấp vào đầu nam bảo vệ ngồi trước cửa hàng, sau đó xông vào bên trong cướp vàng. Do quá bất ngờ, bảo vệ không kịp phản kháng.

Hiện lực lượng công an đang truy xét đối tượng gây án.

