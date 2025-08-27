Nam thanh niên hành hung bảo vệ, xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Đời sống 27/08/2025 07:00

Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (Đà Nẵng), khi nam thanh niên mặc áo Grab dùng búa đập tủ kính, cướp vàng giữa lúc đông người.

Theo thông tin từ VTC News, tối ngày 26/8, nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.

Nam thanh niên hành hung bảo vệ, xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Kẻ cướp tháo chạy sau khi cầm búa xông vào cướp tiệm vàng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào lời kể của chị M.P (người sống gần hiện trường), gần 20h, một nam thanh niên mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, bất ngờ xông thẳng vào tiệm vàng.

“Anh ta tấn công liên tiếp vào nhân viên bảo vệ rồi lao vào trong gom trang sức bỏ vào balo. Mọi việc diễn ra rất nhanh”, chị P. cho biết.

Anh D.C (trú phường Hòa Cường) kể thêm, đối tượng bịt kín mặt, sau khi gom vàng từ tủ kính đã chạy bộ ra đường Núi Thành.

“Chứng kiến vụ việc, một số người dân dùng thanh sắt chặn cửa, ngăn lối thoát của kẻ cướp nhưng bất thành. Nam bảo vệ bị hành hung chảy máu ở đầu, do tên cướp quá manh động nên không ai dám lao vào khống chế”, anh C. nói.

Nam thanh niên hành hung bảo vệ, xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng - Ảnh 2Nam thanh niên hành hung bảo vệ, xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng - Ảnh 3
Nam bảo vệ bị đối tượng tấn công bị thương ở đầu - Ảnh: VietNamNet

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, khoảng 19h51 phút, đối tượng đi từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh tới tấp vào đầu nam bảo vệ ngồi trước cửa hàng, sau đó xông vào bên trong cướp vàng. Do quá bất ngờ, bảo vệ không kịp phản kháng.

Hiện lực lượng công an đang truy xét đối tượng gây án.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi mất tích khi theo bà ngoại ra vườn

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi mất tích khi theo bà ngoại ra vườn

Thi thể cháu bé được tìm thấy gần cầu Nguyễn Tri Phương, cách khu vực gặp nạn khoảng 6km.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp tiệm vàng tin moi Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Qua 00h đêm nay (27/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng lộc

Qua 00h đêm nay (27/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/8/2025, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm 1 hưởng 10, đời phất lên hương, Phú Quý chạm nóc không ngờ, tiền tài đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/8/2025, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm 1 hưởng 10, đời phất lên hương, Phú Quý chạm nóc không ngờ, tiền tài đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nam thanh niên hành hung bảo vệ, xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nam thanh niên hành hung bảo vệ, xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, giàu có vô biên, phất lên như diều gặp gió, tiền tài đạt đỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, giàu có vô biên, phất lên như diều gặp gió, tiền tài đạt đỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Năm 28/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Năm 28/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Hốt hoảng nữ du khách nước ngoài khỏa thân đi trên phố Nha Trang

Hốt hoảng nữ du khách nước ngoài khỏa thân đi trên phố Nha Trang

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/8/2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn, âm thanh giàu có vang vọng, điềm lành gõ cửa

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/8/2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn, âm thanh giàu có vang vọng, điềm lành gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tập đua thuyền trên sông Kiến Giang, một tay bơi bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong

Tập đua thuyền trên sông Kiến Giang, một tay bơi bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong

Đời sống 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Hốt hoảng nữ du khách nước ngoài khỏa thân đi trên phố Nha Trang

Hốt hoảng nữ du khách nước ngoài khỏa thân đi trên phố Nha Trang

Tập đua thuyền trên sông Kiến Giang, một tay bơi bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong

Tập đua thuyền trên sông Kiến Giang, một tay bơi bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, mẹ tử vong tại chỗ, con trai nguy kịch

Va chạm với xe đầu kéo, mẹ tử vong tại chỗ, con trai nguy kịch

Mưa bao giờ chấm dứt ở các tỉnh Bắc Bộ - Trung Bộ?

Mưa bao giờ chấm dứt ở các tỉnh Bắc Bộ - Trung Bộ?

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi mất tích khi theo bà ngoại ra vườn

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi mất tích khi theo bà ngoại ra vườn