Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi mất tích khi theo bà ngoại ra vườn

Đời sống 26/08/2025 20:58

Thi thể cháu bé được tìm thấy gần cầu Nguyễn Tri Phương, cách khu vực gặp nạn khoảng 6km.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, tối 26/8, lãnh đạo UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé 3 tuổi mất tích ở khu vực gần sông Yên.

Cơ quan chức năng đang bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi mất tích khi theo bà ngoại ra vườn - Ảnh 1
Thi thể cháu bé được tìm thấy gần cầu Nguyễn Tri Phương - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 17h30 ngày 25/8, cháu T.A.N. (3 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng) về quê ngoại tại xã Hòa Vang chơi.

Trong lúc chơi gần sông Yên, cháu bé bị mất tích. Người nhà sau đó phát hiện một con heo nhựa cháu bé hay cầm theo chơi trôi trên sông. Nghi cháu bé rơi xuống sông nên gia đình báo sự việc đến lực lượng chức năng.

Ngay trong tối 25/8, lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông, đồng thời rà soát khu vực lân cận tìm tung tích cháu bé.

