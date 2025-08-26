Bàng hoàng phát hiện hai thi thể nữ giới trôi trên dòng nước lũ

Đời sống 26/08/2025 20:00

Chiều 26/8, bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang xác minh danh tính và thân nhân hai thi thể tại khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na (bản Lốc, xã Thông Thụ).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Nếnh cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26/8/2025, Chủ tịch UBND phường và Công an phường Nếnh nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 thi thể nạn nhân là nữ giới chết trong tư thế nằm sấp mặt xuống hồ thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Chủ tịch UBND phường Nếnh đã chỉ đạo Công an phường báo cáo Công an tỉnh Bắc Ninh thành lập hội đồng khám nghiệm tử thi. Qua quá trình khám nghiệm, Công an phát hiện bên trong túi xách cầm tay có CCCD tên Giàng Thị C (SN 2009, trú tại Yên Minh, Hà Giang).

Bàng hoàng phát hiện hai thi thể nữ giới trôi trên dòng nước lũ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày 26/8, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể là nữ giới chết tại hồ thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3 (phường Nếnh), có CCCD tên Lù Thị S (SN 2009, trú tại Yên Minh, Hà Giang).

Qua xác minh ban đầu, 2 nạn nhân thuê trọ tại nhà bà Thân Thị V ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh. Tiến hành kiểm tra, khám xét tại phòng trọ của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện 2 mảnh giấy để lại với nội dung nhắn gửi gia đình. Nguyên nhân ban đầu xác định 2 nạn nhân chết do tự tử. Hiện Cơ quan Công an đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân.

 

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Sau cuộc nhậu, Siu Yir đã bế cháu C. về nhà mình để thực hiện hành vi đồi bại.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi bão số 5 thi thể

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Động đất độ lớn 3.6 ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Nóng: Động đất độ lớn 3.6 ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Đời sống 39 phút trước
Bàng hoàng phát hiện hai thi thể nữ giới trôi trên dòng nước lũ

Bàng hoàng phát hiện hai thi thể nữ giới trôi trên dòng nước lũ

Đời sống 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp bị TÀI LỘC bao vây trong tháng 9/2025, gặp hỷ sự liên miên, sở hữu khối tài sản kếch xù, cuộc sống đủ đầy

Chúc mừng 3 con giáp bị TÀI LỘC bao vây trong tháng 9/2025, gặp hỷ sự liên miên, sở hữu khối tài sản kếch xù, cuộc sống đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Đời sống 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 27/8/2025, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ', từng bước chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/8/2025, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ', từng bước chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Người dân bắt sống trăn khổng dài 3,7 mét, nặng 63kg khi đang lẩn trốn ở gần trường học

Người dân bắt sống trăn khổng dài 3,7 mét, nặng 63kg khi đang lẩn trốn ở gần trường học

Video 1 giờ 14 phút trước
Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Xe máy phóng tốc độ cao đâm trực diện xe buýt di chuyển ngược chiều khiến tài xế tử vong tại chỗ

Xe máy phóng tốc độ cao đâm trực diện xe buýt di chuyển ngược chiều khiến tài xế tử vong tại chỗ

Video 2 giờ 14 phút trước
Máy bay quay tròn mất kiểm soát rồi rơi xuống hồ khi đang múc nước chữa cháy

Máy bay quay tròn mất kiểm soát rồi rơi xuống hồ khi đang múc nước chữa cháy

Video 3 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Động đất độ lớn 3.6 ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Nóng: Động đất độ lớn 3.6 ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình