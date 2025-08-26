1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

Đời sống 26/08/2025 15:52

Đến 23h ngày 25/8, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu từ hiện trường, trong đó có 1 ca tử vong ngoại viện.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (tỉnh Ninh Bình), sau cơn lốc xoáy bất ngờ tại Thi Sơn, Kim Bảng tối 25/8, đơn vị đã tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu.

Sau cơn lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã kích hoạt báo động đỏ, phối hợp với Trung tâm Y tế Kim Bảng huy động hệ thống xe cứu thương, đội cấp cứu ngoại viện cùng trang thiết bị, thuốc men di chuyển đến hiện trường, sơ cứu, cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện điều trị. 

Đến 11h đêm 25/8, bệnh viện đã tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu chuyển về từ hiện trường, trong đó có 1 ca tử vong ngoại viện. Các bệnh nhân còn lại trong tình trạng đa chấn thương ở đầu, bụng, ngực, tay, chân và phần mềm nhiều nơi trên cơ thể, suy hô hấp.

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình - Ảnh 1
Các bác sĩ tiếp nhận nạn nhân trong vụ lốc xoáy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại bệnh viện, các bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu, Chấn thương, Ngoại, Chẩn đoán hình ảnh... được huy động, trực cấp cứu, xử trí tổn thương và theo dõi sát tình trạng người bệnh. Các phòng mổ, khu điều trị tích cực và hệ thống cận lâm sàng cũng đặt trong tình trạng sẵn sàng để phục vụ cấp cứu.

Người bệnh được xử trí theo mức độ nặng nhẹ, đồng thời thực hiện chụp chiếu, siêu âm, xét nghiệm tổng thể, sơ cứu khâu vết thương, băng bó các tổn thương… và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. 

Theo bác sĩ Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, đơn vị xác định đây là tình huống cấp cứu khẩn cấp cần huy động tối đa nguồn lực trong thời gian ngắn nhất. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động cán bộ, nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia hỗ trợ sơ, cấp cứu tại hiện trường và tiếp nhận bệnh nhân tại viện.

Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân bước đầu ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Từ khóa:   lốc xoáy ở Ninh Bình tin moi bão số 5

