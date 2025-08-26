Công an xã Mường Chanh (Thanh Hóa) đã hỗ trợ một sản phụ vượt qua khu vực nguy hiểm để đến bệnh viện cấp cứu, hỗ trợ sinh.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 26/8, Công an xã biên giới Mường Chanh (Thanh Hóa) nhận được tin báo về trường hợp sản phụ ở bản Lách chuyển dạ cần đưa đi bệnh viện gấp. Trong khi đó, mưa lớn đã gây ngập lụt, người và phương tiện trong bản không thể di chuyển ra bên ngoài.

ông an xã Mường Chanh đưa sản phụ vượt khu vực điểm tràn nguy hiểm để đến bệnh viện - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, khoảng 8h sáng 26/8, xã nhận được thông tin từ bản Lách về việc có sản phụ Trịnh Thị Nhung chuyển dạ, biểu hiện khó sinh.

Vào thời điểm nêu trên, mưa lũ ở xã Mường Chanh diễn biến phức tạp, các đường vào bản Lách đã bị cô lập do nước lũ tại các đập tràn dâng cao, chảy xiết, người và phương tiện qua lại rất khó khăn.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Mường Chanh đã chỉ đạo công an phối hợp với trạm y tế xã cử cán bộ nhanh chóng tiếp cận vào trong bản Lách, cùng người thân vượt mưa lũ đưa sản phụ Nhung đến Bệnh viện Đa khoa Mường Lát (cách bản Lách 35km) sinh con an toàn.

Công an xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa cùng người dân vượt mưa lũ đưa sản phụ xuống Bệnh viện Đa khoa Mường Lát sáng 26/8 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sản phụ tên là Trịnh Thị Nhung (SN 2003; ở bản Lách, xã Mường Chanh). Từ nhà sản phụ đến bệnh viện đa khoa khoảng 35km.

Sau khi được lực lượng Công an hỗ trợ, đến khoảng 11h cùng ngày, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn để các bác sĩ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ sinh.

Việc Công an xã Mường Chanh, cùng các lực lượng không quản ngại mưa gió, lũ lụt nhanh chóng có mặt hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong thời điểm mưa, bão nhận được sự quan tâm, ghi nhận của quần chúng nhân dân.

