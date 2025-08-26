Sự việc được Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận vào lúc 12h10 ngày 26/8. Vị trí các công nhân gặp nạn tại cống nước ở ngã ba đường Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 26/8, người dân thấy miệng cống thoát nước khu vực gần ngã ba Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mở nên nhìn xuống thì phát hiện dưới đáy có hai người nằm bất động. Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin báo có hai công nhân nạo vét cống bị mắc kẹt, tử vong dưới cống tại vị trí nói trên, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Đà Nẵng đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 và Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất hai xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tới nơi, ngay lập tức chỉ huy tiến hành trinh sát vụ việc xác định có hai nạn nhân bị mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 8m, đường kính khoảng 1m, đã tử vong.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Đà Nẵng) tiếp cận, đưa 2 nạn nhân từ dưới cống lên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau đó chỉ huy cho triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ dưới hố sâu, sử dụng thiết bị chuyên dụng, cán bộ, chiến sĩ trang bị bình dưỡng khí khi xuống cống để đưa hai nạn nhân lên.

Cơ quan chức năng đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới hố sâu. Khoảng 10 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể 2 nạn nhân lên trên mặt đất, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Hai nạn nhân là nam giới, mặc đồ lao động bình thường, trong đó có một người còn đang đội mũ bảo hiểm.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng phối hợp công an phường thụ lý theo quy định.

