Đưa cháu bé gặp nạn khi gia cố mái nhà đi cấp cứu trong mưa bão

Đời sống 25/08/2025 19:37

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại cơ sở, Công an xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An) nhận được điện thoại của một người dân trên địa bàn xã cầu cứu lực lượng Công an hỗ trợ đưa con đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 15h ngày 25/8, cháu V.V.T. (SN 2010, trú tại xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) đang cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão số 5 thì bị trượt ngã, chấn thương mạnh vùng đầu.

Sau khi gặp nạn, gia đình đã liên hệ nhiều xe ô tô cá nhân để đưa cháu T. đi bệnh viện. Tuy nhiên do mưa bão diễn biến phức tạp, gia đình không thể liên hệ được xe để đi. Quá lo lắng cho con trai, chị Nguyễn Thị Lan (mẹ) đã gọi điện trực tiếp đến số trực ban Công an xã Thần Lĩnh nhờ hỗ trợ.

Đưa cháu bé gặp nạn khi gia cố mái nhà đi cấp cứu trong mưa bão - Ảnh 1
Hiện cháu T. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận thông tin, Cán bộ chiến sĩ Công an xã Thần Lĩnh lập tức sử dụng xe chuyên dụng đến đưa T. đi cấp cứu. Đến 15h30’ cùng ngày, T. đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Hiện cháu đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

