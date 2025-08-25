Ngày 25/8, xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đường Hà Huy Giáp khiến 1 tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ. Giao thông ùn ứ kéo dài.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 25/8, anh Phạm Hồng Thuận (SN 1984, tài xế xe ôm công nghệ) điều khiển xe máy BKS 95E1-217.. chở theo một người khách lưu thông trên đường Hà Huy Giáp (hướng từ cầu vượt ngã tư Ga về cầu Phú Long).

Khi đến trước số 696, Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh, xe anh Thuận bị xe tải BKS 60H-009.60 lưu thông từ phía sau tông trúng khiến anh Thuận ngã xe. Người khách văng ra ngoài may mắn thoát nạn, riêng anh Thuận bị xe tải tông tử vong.

Va chạm giữa xe tải và xe máy khiến tài xế xe công nghệ tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ TNGT xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua tuyến đường Hà Huy Giáp bị ùn ứ nghiêm trọng. Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an phường khám nghiệm hiện trường, giải tỏa giao thông trên tuyến đường này tránh ùn ứ kéo dài.

Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 40 tuổi, thi thể nằm bên cạnh chiếc xe máy bị đổ nghiêng. Xe tải dừng lại cách hiện trường khoảng 5 m.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

