Va chạm xe tải, tài xế xe ôm công nghệ tử vong, khách may mắn thoát nạn

Đời sống 25/08/2025 19:29

Ngày 25/8, xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đường Hà Huy Giáp khiến 1 tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ. Giao thông ùn ứ kéo dài.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 25/8, anh Phạm Hồng Thuận (SN 1984, tài xế xe ôm công nghệ) điều khiển xe máy BKS 95E1-217.. chở theo một người khách lưu thông trên đường Hà Huy Giáp (hướng từ cầu vượt ngã tư Ga về cầu Phú Long).

Khi đến trước số 696, Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh, xe anh Thuận bị xe tải BKS 60H-009.60 lưu thông từ phía sau tông trúng khiến anh Thuận ngã xe. Người khách văng ra ngoài may mắn thoát nạn, riêng anh Thuận bị xe tải tông tử vong.

Va chạm xe tải, tài xế xe ôm công nghệ tử vong, khách may mắn thoát nạn - Ảnh 1
Va chạm giữa xe tải và xe máy khiến tài xế xe công nghệ tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ TNGT xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua tuyến đường Hà Huy Giáp bị ùn ứ nghiêm trọng. Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an phường khám nghiệm hiện trường, giải tỏa giao thông trên tuyến đường này tránh ùn ứ kéo dài.

Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 40 tuổi, thi thể nằm bên cạnh chiếc xe máy bị đổ nghiêng. Xe tải dừng lại cách hiện trường khoảng 5 m.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Thấy con trai đã lấy vợ lại nảy sinh tình cảm với một phụ nữ có chồng, ông bố phản đối không được nên thuê người đánh nhằm yêu cầu không qua lại. Nhóm côn đồ nhận 200 triệu rồi đánh gãy 5 xương, tạt axit khiến nạn nhân bỏng 10% diện tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Tâm sự 13 phút trước
Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Tâm sự 18 phút trước
Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Tâm sự 26 phút trước
Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình

Tâm sự 32 phút trước
Nhân tình nói có bầu con trai chồng liền bỏ vợ, cuối cùng tức tưởi hối hận khi nghe cô ta nói một câu

Nhân tình nói có bầu con trai chồng liền bỏ vợ, cuối cùng tức tưởi hối hận khi nghe cô ta nói một câu

Tâm sự 35 phút trước
Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng đánh trong đám cưới, người mẹ nghèo kéo tay nói 1 câu khiến ai cũng chết lặng

Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng đánh trong đám cưới, người mẹ nghèo kéo tay nói 1 câu khiến ai cũng chết lặng

Tâm sự 38 phút trước
Thích thú người khi mẹ bảo: 'Con đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt

Thích thú người khi mẹ bảo: 'Con đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt

Tâm sự 43 phút trước
Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh sát lao xuống sông cứu phụ nữ rơi cầu Bính, Hải Phòng

Cảnh sát lao xuống sông cứu phụ nữ rơi cầu Bính, Hải Phòng

Đưa cháu bé gặp nạn khi gia cố mái nhà đi cấp cứu trong mưa bão

Đưa cháu bé gặp nạn khi gia cố mái nhà đi cấp cứu trong mưa bão

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Va chạm ô tô, một phụ nữ tử vong trên đường đi hái sầu riêng

Va chạm ô tô, một phụ nữ tử vong trên đường đi hái sầu riêng

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù