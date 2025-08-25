Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 35 phút, ngày 25/8, tại tuyến đường liên xã Dliê Ya - Tam Giang.

Theo thông tin báo Dân trí, chiều 25/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô khiến một phụ nữ tử vong.

Vào khoảng 10h55 cùng ngày, trên đoạn đường liên xã Đliê Ya, tỉnh Đắk Lắk, bà H.Y.N. (54 tuổi, trú buôn Ea Bi, xã Đliê Ya) điều khiển xe máy trên đường liên thôn bất ngờ va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 47A-549.43 do anh L.S.T. (23 tuổi) lưu thông hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin báo Xây Dựng, cú va chạm mạnh khiến bà H.Y.N. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe ô tô lao hẳn sang lề đường, cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng.

Qua lời kể một số người dân, bà H.Y.N. đang trên đường di chuyển vào rẫy để hái sầu riêng thì xảy ra tai nạn

