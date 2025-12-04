Bỏ vợ cưới osin, 4 năm sau, chồng cũ 'dúi vào tay tôi cục tiền lớn' cùng 'lời đề nghị sốc óc' khiến tôi 'chết sững

Tâm sự 04/12/2025 20:02

Thấy tôi váy áo điệu đà chuẩn bị đi chơi, chồng cũ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại hỏi han. Anh ta làm điệu bộ chẳng khác gì lúc cưa cẩm tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Để kết thúc nó, tôi đã tốn nhiều nước mắt và sức lực. Có một thời gian, tôi hận chồng cũ vô cùng, còn muốn anh đừng bao giờ tới gặp con. Nhưng dù sao con cũng cần bố, tôi vẫn mềm lòng khi thấy con nhớ bố. Tôi nhượng bộ, đành cho chồng được ghé thăm, bù đắp cho con sau khi chúng tôi ly hôn.

Tôi cho chồng đến thăm con một lần trong tuần. Trước khi qua thăm con, anh ta sẽ gọi cho tôi, tuần nào không qua thì cũng phải báo tôi một tiếng. Tôi biết trước để tránh mặt anh ta, không muốn ảnh hưởng tới con cái.

 

Giao ước qua thăm con được chồng tôi thực hiện suôn sẻ suốt 4 năm. Bỗng dưng mấy tuần trước, anh ta qua nhà tôi mà không báo trước. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi chơi cùng bạn thì gặp chồng cũ tới. Thấy anh ta bước xuống từ ô tô, tôi thầm nghĩ đúng là sau ly hôn chồng cũ “lên đời” hẳn.

Thấy tôi váy áo điệu đà chuẩn bị đi chơi, chồng cũ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại hỏi han. Anh ta làm điệu bộ chẳng khác gì lúc cưa cẩm tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Bỏ vợ cưới osin, 4 năm sau, chồng cũ 'dúi vào tay tôi cục tiền lớn' cùng 'lời đề nghị sốc óc' khiến tôi 'chết sững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, tôi nấn ná một lúc mới về nhà, vì tôi không muốn đụng mặt chồng cũ khi anh ta đưa con về. Chẳng ngờ, khi tôi đến cửa nhà thì đã thấy anh ta đứng đợi. Tôi đành nói chuyện một lúc. Chồng cũ hỏi han tôi cuộc sống dạo này thế nào, còn nói tôi dạo này đẹp hơn. Bỗng dưng anh ta dúi vào tay tôi một cục tiền rồi bất ngờ ghé sát thì thầm:

“Anh biết là em cũng còn tình cảm với anh. Hay là mình ôn chuyện cũ một hôm. Gặp lại em là anh liền nhớ lúc tụi mình bên nhau ngày xưa”.

Tôi nghe xong thì lửa giận bốc lên, tôi tát chồng cũ một cái rồi chạy thẳng vào nhà, quăng luôn cục tiền vào người anh ta.

Lúc tôi sinh con đầu lòng, tôi có thuê người giúp việc theo giờ để dọn dẹp, nấu ăn. Tôi sinh chưa tròn năm thì chồng đã lén lút với cô giúp việc. Tôi chán nản quá nên quyết định ly hôn. Sau này tôi mới biết cô giúp việc kia là người tình mà chồng cũ mang về nhà.

Tôi cay đắng ôm con về nhà mẹ đẻ, trong khi chồng hai tuần sau đó đã cưới người giúp việc làm vợ. Anh ta bây giờ ôm cục tiền đến đòi gần gũi tôi, hóa ra cũng chỉ vì ở với vợ mới hết mới mẻ. Giờ tôi đã hiểu vì sao lúc trước chồng cũ ngoại tình, cũng là vì thích mới mẻ. Đàn ông một khi đã ngoại tình thì cả đời không bỏ cái thói gạ người khác, chẳng cần biết đối phương là ai.

Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Nhưng Toàn giải thích rằng tiệc cưới lần này có hai cô dâu vì gia đình anh muốn tổ chức hôn lễ cho cả anh và anh trai trong cùng một ngày. Anh nói bố mẹ muốn làm thế để tiết kiệm tiền bạc, công sức làm hai lễ cưới gần kề nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Tâm sự 46 phút trước
Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tâm sự 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Sau ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'

Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo

Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đang 'mặn nồng' với vợ thì 'lời tố cáo' của hàng xóm khiến cô ấy 'tái mặt' ngã quỵ xin tôi tha thứ

Đang 'mặn nồng' với vợ thì 'lời tố cáo' của hàng xóm khiến cô ấy 'tái mặt' ngã quỵ xin tôi tha thứ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'

Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'