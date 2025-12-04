Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'

Tâm sự 04/12/2025 20:23

Kết quả như tôi nghi ngờ, chồng tôi ngoại tình, còn chi hẳn 5 tỷ để mua nhà cho nhân tình. Hai người họ thường xuyên lén lút gặp nhau, chồng tôi giấu rất kỹ. Anh còn dẫn bồ đi chơi khắp nơi.

Gia đình tôi khá ấm êm, hai vợ chồng cùng hai con một trai một gái. Tôi và chồng cũng biết kiếm tiền nên đời sống vật chất tương đối tốt. Tất nhiên là vợ chồng thì phải có cãi vã, nhưng nhìn chung tôi khá hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi luôn cố gắng giữ gìn mái ấm nhỏ này. Đến khi tôi bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình, thậm chí là mua cả căn chung cư đắt tiền cho nhân tình…

Chồng tôi mở một công ty riêng. Gần đây, tôi tập tành kinh doanh nên ít khi đến văn phòng làm việc của chồng. Phần vì tôi đang chuẩn bị hàng hóa để khai trương, phần vì tôi lo tìm chỗ học cho con gái lớn chuẩn bị vào lớp một. Đến một ngày, sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, tôi định gọi cho chồng, rủ anh ra ngoài ăn tối. Nhưng điện thoại của anh không ai bắt máy. Tôi thấy rất lạ, vì thông thường chồng tôi dù có đang họp cũng sẽ nhắn tin báo tin. Nhưng lần này không có gì cả. 

Tôi thấy nghi ngờ nên ghé qua công ty của chồng. Lúc tôi sang thì bắt gặp cô kế toán đang nhăn nhó làm sổ sách. Tôi tình cờ liếc mắt qua thì thấy chồng tôi gần đây có những khoản chi không ghi rõ lý do. Cô kế toán biết không thể giấu được, đành khai chồng tôi dạo này thường xuyên chi tiền như thế.

Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình, nhưng tôi không có chứng cứ. Tôi nói với cô kế toán đừng để chồng biết tôi đến đây. Sau đó, tôi thuê thám tử điều tra chồng. Suốt những ngày đợi kết quả, tôi làm gì cũng không xong, trong lòng như có lửa đốt. Nhiều khi tôi nghĩ nếu chồng phản bội thì tôi sẽ ly hôn ngay. Nhưng thấy con đi tới ôm mẹ thủ thỉ, tôi lại không đành. Tôi phải kiên cường lên để giữ gia đình cho con!

Kết quả như tôi nghi ngờ, chồng tôi ngoại tình, còn chi hẳn 5 tỷ để mua nhà cho nhân tình. Hai người họ thường xuyên lén lút gặp nhau, chồng tôi giấu rất kỹ. Anh còn dẫn bồ đi chơi khắp nơi.

Tôi vạch trần chồng bằng xấp ảnh ôm ấp bồ. Chồng tôi hoảng hốt vô cùng. Thấy anh ta đang chuẩn bị cầu xin thì tôi đã nói ngay muốn anh qua nhà bồ đi. Tôi nói cần thời gian để suy nghĩ. Thấy không thể lay chuyển được tôi, chồng dọn đồ đi.

Sau đó 5 ngày, tôi nói với chồng sẽ đến gặp anh và nhân tình, ba mặt một lời giải quyết. Chồng tôi ban đầu rất sợ tôi làm loạn, nhưng tôi hứa sẽ không làm ai mất mặt nên anh đành đồng ý.

Đứng trước cửa đón tôi và hai con đến, cả chồng tôi và ả nhân tình đều xanh mặt. Tôi bình thản dẫn con vào nhà mới của bồ, nói với con:

“Các con cứ đi lòng vòng chơi, đây là nhà mới bố mới mua đó!”.

Con út của tôi còn ngây thơ hỏi:

“Thế mình ở đây hả mẹ? Cô này có phải người giúp việc của mình không mẹ?”.

Chồng tôi vội kéo tôi vào phòng, van xin tôi mang hai con đi. Anh dù có trăng hoa bên ngoài cũng không muốn con biết chuyện xấu mình làm, sợ con xem thường anh. Anh còn cam đoan sẽ chấm dứt với nhân tình. Tôi nhẹ nhàng đồng ý nhưng đưa ra điều kiện phải để tôi đứng tên căn nhà này. Chồng tôi hết cách, đành phải gật đầu khó khăn.

Ả nhân tình sau đó phải ra khỏi căn nhà của chồng tôi. Dù trước đó ả ta nhất quyết không chịu, nhưng làm gì chống được những biện pháp mạnh của tôi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho chồng, tôi chỉ là đang giữ lấy gia đình cho con của mình!

Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo

Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo

Tôi có nói với chồng cũ mình tái giá, bảo anh đưa con lên ở với tôi vài hôm. Nhưng chồng cũ trở nên tức giận, nói tôi sống thiếu trách nhiệm với con, con chưa lớn đã đi lấy chồng khác.

