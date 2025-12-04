Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo

Tâm sự 04/12/2025 20:17

Tôi có nói với chồng cũ mình tái giá, bảo anh đưa con lên ở với tôi vài hôm. Nhưng chồng cũ trở nên tức giận, nói tôi sống thiếu trách nhiệm với con, con chưa lớn đã đi lấy chồng khác.

Tôi từng có một đời chồng. Cuộc hôn nhân trước mang đến cho tôi nhiều tổn thương. Tôi sống với chồng cũ như sống trong địa ngục, không có hạnh phúc. Anh ta bỏ bê gia đình, ra ngoài cặp kè với nhân tình, còn về nhà dày vò vợ con.

Chịu đựng không được nữa, khi con được 2 tuổi thì tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi quyết định lên thành phố để tìm việc kiếm tiền. Vì sợ con theo mình sẽ cực khổ nên tôi để con cho chồng cũ nuôi. Tôi mỗi tháng gửi tiền đều đặn về để nuôi con.

Sau những đau khổ dai dẳng, tôi tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi. Sau khi tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng. Tôi nói với chồng sắp cưới rằng mình không muốn tổ chức đám cưới long trọng. Nhưng vì chồng tôi lần đầu lấy vợ nên nhà trai tổ chức khá đủ đầy.

Tôi có nói với chồng cũ mình tái giá, bảo anh đưa con lên ở với tôi vài hôm. Nhưng chồng cũ trở nên tức giận, nói tôi sống thiếu trách nhiệm với con, con chưa lớn đã đi lấy chồng khác.

Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngày tôi tổ chức đám cưới, chồng cũ bế con đến làm loạn. Nhìn thấy tôi mặc váy cưới, chồng cũ chạy tới dúi con vào tay bắt tôi bế. Anh ta còn nói thầm với tôi là con đang sốt cao. Anh ta nói mấy năm nay con đã không được mẹ chăm sóc, giờ sốt cao như thế nên rất đòi mẹ. Anh ta còn nói nếu tôi còn tình người thì đưa con đến viện cùng anh ta.

Con tôi đúng là đang sốt rất cao, tôi lo lắng vô cùng. Họ hàng tôi thấy thế thì nói để họ chăm sóc con cho, tôi phải làm lễ cưới trước đã. Nhưng chồng cũ nhất quyết không buông tha, cứ bắt tôi bế con, một mực nói con đòi mẹ nên ốm. Tôi đành nhìn sang cầu xin chồng sắp cưới. Tôi thật sự không thể yên lòng nhìn con cứ sốt thế này mà mình làm lễ cưới với chồng mới được.

Sau khi đưa con vào viện, dù tôi đã nhắn tin xin lỗi chồng sắp cưới nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi đành ôm nỗi khổ bị chồng cũ phá đám cưới, không thể nói được gì khác. Sau đó, chồng sắp cưới nói sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng tôi. Anh cảm thấy mình và gia đình không được tôn trọng. Anh thấy tổn thương. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đang 'mặn nồng' với vợ thì 'lời tố cáo' của hàng xóm khiến cô ấy 'tái mặt' ngã quỵ xin tôi tha thứ

Đang 'mặn nồng' với vợ thì 'lời tố cáo' của hàng xóm khiến cô ấy 'tái mặt' ngã quỵ xin tôi tha thứ

Đang lúc cao trò thì chúng tôi giật mình khi nghe tiếng cửa đập rầm rầm. Tôi luống cuống mặc quần áo vào, chạy ra mở cửa thì thấy gương mặt nhăn nhó của anh hàng xóm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Tâm sự 46 phút trước
Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tâm sự 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Sau ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'

Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo

Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đang 'mặn nồng' với vợ thì 'lời tố cáo' của hàng xóm khiến cô ấy 'tái mặt' ngã quỵ xin tôi tha thứ

Đang 'mặn nồng' với vợ thì 'lời tố cáo' của hàng xóm khiến cô ấy 'tái mặt' ngã quỵ xin tôi tha thứ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'

Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'