Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, ngũ hành tương sinh mang lại cho tuổi Dậu một ngày thuận lợi về mọi phương diện. Vận trình tài lộc lúc này đã dần ổn định trở lại, bản mệnh không còn phải lo lắng nhiều nữa. Nếu có nợ nần thì cũng sẽ có cách để xử lý tình huống này ngay lập tức.

Tam hợp cho thấy tình yêu đóng một vai trò quan trọng đối với tuổi Dậu, tuy nhiên đừng vì thế mà quên mất rằng bản mệnh còn có bạn bè và những người thân thiết nữa. Đây là ngày để con giáp này chia sẻ sự quan tâm, yêu thương của mình với mọi người và đưa mọi người xích lại gần nhau hơn.

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm bạn với mọi người. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Dần

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của bản mệnh trong thời gian qua. Công việc của tuổi này diễn ra thuận lợi, bạn làm gì cũng trôi chảy. Tuy nhiên hãy theo sát tiến độ công việc, kiểm tra trước khi hoàn thành để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của những chú Hổ cũng có phần tươi sáng hơn. Cả Chính Tài và Thứ Tài đều có dấu hiệu tăng đáng kể. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình mà bạn mong muốn, điều này giúp các khoản tích lũy của bạn đều khởi sắc hơn trước.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!