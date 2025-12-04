Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng

Tâm linh - Tử vi 04/12/2025 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng từ ngày 5 đến 15 tháng 12 này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, ngũ hành tương sinh mang lại cho tuổi Dậu một ngày thuận lợi về mọi phương diện. Vận trình tài lộc lúc này đã dần ổn định trở lại, bản mệnh không còn phải lo lắng nhiều nữa. Nếu có nợ nần thì cũng sẽ có cách để xử lý tình huống này ngay lập tức.

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tam hợp cho thấy tình yêu đóng một vai trò quan trọng đối với tuổi Dậu, tuy nhiên đừng vì thế mà quên mất rằng bản mệnh còn có bạn bè và những người thân thiết nữa. Đây là ngày để con giáp này chia sẻ sự quan tâm, yêu thương của mình với mọi người và đưa mọi người xích lại gần nhau hơn.

Con giáp tuổi Thân 

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm bạn với mọi người. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. 

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của bản mệnh trong thời gian qua. Công việc của tuổi này diễn ra thuận lợi, bạn làm gì cũng trôi chảy. Tuy nhiên hãy theo sát tiến độ công việc, kiểm tra trước khi hoàn thành để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có.

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của những chú Hổ cũng có phần tươi sáng hơn. Cả Chính Tài và Thứ Tài đều có dấu hiệu tăng đáng kể. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình mà bạn mong muốn, điều này giúp các khoản tích lũy của bạn đều khởi sắc hơn trước.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông vào đúng ngày 4/12, 5/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thương tâm: Bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại

Thương tâm: Bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Hậu trường 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc