'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Đời sống 25/08/2025 16:45

Ngày 25/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa kết luận điều tra vụ án về ma túy tại TP Móng Cái (cũ) liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1993, quê Thái Bình, trú tại Móng Cái) có tới 8 con nhỏ nhưng vẫn dấn thân vào con đường ma túy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa kết luận điều tra vụ án về ma túy tại TP Móng Cái (cũ) liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1993, quê Thái Bình, trú tại Móng Cái) có tới 8 con nhỏ nhưng vẫn dấn thân vào con đường ma túy.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thu Hương phạm tội trong khi đang được hoãn chấp hành án phạt tù về 2 tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương và vật chứng thu giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, qua kết quả điều tra, cuối tháng 3/2025, Nguyễn Thị Thu Hương bị bắt quả tang tàng trữ hơn 0,6 gam ma túy đá trong phòng trọ ở khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) nhằm chia nhỏ ra bán cho nhiều người.

Trong số những người mua ma túy của Hương, có Nguyễn Văn Phong (SN 1998, trú tại xã Sông Khoai, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, nay là phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh). Sau khi mua, Phong cùng Bùi Đình Lục (SN 1995, trú tại xã An Sinh, TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nay là phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) mang ma túy ra đảo Vĩnh Thực để sử dụng thì bị bắt tại cảng Vạn Gia.

Ngày 3/4/2025, Nguyễn Thị Thu Hương bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Thị Thu Hương bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến giữa tháng 5/2025, Nguyễn Thị Thu Hương tiếp tục bán 0,077 gam ma túy đá cho Nguyễn Văn Vang (SN 1984, trú tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nay là phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) tại khu vực gần cầu Trà Bình. Sau đó, Vang đã bị Công an xã Hải Xuân (cũ) bắt quả tang khi đang mang số ma túy trên đi bán cho người khác tại khu vực gần cầu Ka Long 3.

Theo Kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Văn Vang về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự); đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Phong và Bùi Đình Lục về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự).

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố theo quy định pháp luật.

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Dù đã nỗ lực tìm kiếm ngay nhưng do sóng to, gió lớn, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thấy tung tích của nam sinh mất tích khi tắm biển.

