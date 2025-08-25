Dù đã nỗ lực tìm kiếm ngay nhưng do sóng to, gió lớn, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thấy tung tích của nam sinh mất tích khi tắm biển.

Theo thông tin từ báo Công lý, ngày 25/8, thông tin từ xã Hải Tiến (Thanh Hóa) cho biết, liên quan tới việc tìm kiếm nạn nhân L.V.S. bị sóng cuốn mất tích khi cùng nhóm bạn xuống biển tắm, cơ quan chức năng buộc phải tạm dừng công tác cứu hộ, cứu nạn.

“Trong những ngày qua, hàng trăm chiến sĩ cán bộ công an phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cùng các lực lượng 4 tại chỗ, người dân đã tổ chức tìm kiếm nam sinh mất tích.

Tuy nhiên bão số 5 đổ bộ, dự báo sẽ có mưa to, gió lớn, sóng biển dâng cao và nước đục sẽ là bất khả thi trong quá trình tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Chính vì vậy mà cơ quan chức năng, lực lượng 4 tại chỗ phải tạm dừng việc tìm kiếm để đảm bảo an toàn”, lãnh đạo xã Hải Tiến nói.

Người phụ nữ thất thần ngóng tin con trước khi bão số 5 đổ bộ

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 14h30 ngày 21/8, có 7 nam sinh từ 14-16 tuổi ở xã Hoằng Sơn (Thanh Hóa) rủ nhau đi xe đạp điện xuống Khu du lịch Flamingo Hải Tiến (thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) để tắm biển.

Đến khoảng 15h40, trong lúc tắm biển, do sóng lớn, em T.M.Đ., N.Đ.T. (cùng SN 2010) và L.V.S. (SN 2009) bị sóng cuốn ra xa bờ. Thấy vậy, đội cứu hộ địa phương và người dân đã tiến hành cứu nạn và đưa được em N.Đ.T. vào bờ an toàn. Thi thể nam sinh T.M.Đ. được tìm thấy sau đó. Còn L.V.S. bị sóng cuốn mất tích.

Khu vực 2 học sinh bị sóng biến cuốn mất tích

Gia đình em S. thuộc diện khó khăn, bố mới mấy năm trước. Những ngày qua, mẹ của em S. lang thang dọc bờ biển mong một phép màu cho con trai vượt qua kiếp nạn. Hy vọng cứ mỗi ngày một tắt dần. Ngay cả thi thể của S. cũng khó có cơ hội tìm thấy khi bão đổ bộ. Tình cảnh ấy khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

