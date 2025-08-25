Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Đời sống 25/08/2025 16:24

Dù đã nỗ lực tìm kiếm ngay nhưng do sóng to, gió lớn, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thấy tung tích của nam sinh mất tích khi tắm biển.

Theo thông tin từ báo Công lý, ngày 25/8, thông tin từ xã Hải Tiến (Thanh Hóa) cho biết, liên quan tới việc tìm kiếm nạn nhân L.V.S. bị sóng cuốn mất tích khi cùng nhóm bạn xuống biển tắm, cơ quan chức năng buộc phải tạm dừng công tác cứu hộ, cứu nạn.

“Trong những ngày qua, hàng trăm chiến sĩ cán bộ công an phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cùng các lực lượng 4 tại chỗ, người dân đã tổ chức tìm kiếm nam sinh mất tích.

Tuy nhiên bão số 5 đổ bộ, dự báo sẽ có mưa to, gió lớn, sóng biển dâng cao và nước đục sẽ là bất khả thi trong quá trình tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Chính vì vậy mà cơ quan chức năng, lực lượng 4 tại chỗ phải tạm dừng việc tìm kiếm để đảm bảo an toàn”, lãnh đạo xã Hải Tiến nói.

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ - Ảnh 1
Người phụ nữ thất thần ngóng tin con trước khi bão số 5 đổ bộ - Ảnh: Báo Công lý

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 14h30 ngày 21/8, có 7 nam sinh từ 14-16 tuổi ở xã Hoằng Sơn (Thanh Hóa) rủ nhau đi xe đạp điện xuống Khu du lịch Flamingo Hải Tiến (thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) để tắm biển.

Đến khoảng 15h40, trong lúc tắm biển, do sóng lớn, em T.M.Đ., N.Đ.T. (cùng SN 2010) và L.V.S. (SN 2009) bị sóng cuốn ra xa bờ. Thấy vậy, đội cứu hộ địa phương và người dân đã tiến hành cứu nạn và đưa được em N.Đ.T. vào bờ an toàn. Thi thể nam sinh T.M.Đ. được tìm thấy sau đó. Còn L.V.S. bị sóng cuốn mất tích.

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ - Ảnh 2
Khu vực 2 học sinh bị sóng biến cuốn mất tích - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình em S. thuộc diện khó khăn, bố mới mấy năm trước. Những ngày qua, mẹ của em S. lang thang dọc bờ biển mong một phép màu cho con trai vượt qua kiếp nạn. Hy vọng cứ mỗi ngày một tắt dần. Ngay cả thi thể của S. cũng khó có cơ hội tìm thấy khi bão đổ bộ. Tình cảnh ấy khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Ngày 25/8, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) đang phối hợp điều tra vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tại con hẻm gần quốc lộ 51.

Xem thêm
Từ khóa:   mất tích bão số 5 tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Video 26 phút trước
'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Đời sống 32 phút trước
Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 33 phút trước
Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Video 36 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Đời sống 53 phút trước
Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An