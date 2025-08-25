Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Đời sống 25/08/2025 15:35

Ngày 25/8, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) đang phối hợp điều tra vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tại con hẻm gần quốc lộ 51.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 6h ngày 25/8, một công nhân tan ca đi làm về ngang con hẻm vắng, cách quốc lộ 51 khoảng 35m (khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ) hoảng hốt phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh.

Tại hiện trường, bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên cơ thể có vết thương ở vùng đầu nghi động vật cắn. 

Cạnh đó có một bộ đồ người lớn dính máu, nhau thai và nhiều vết máu.

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, camera nhà người dân gần con hẻm ghi lại, khoảng hơn 0h, một ôtô dừng bên quốc lộ 51, sau đó 3-4 người bước xuống, đi vào trong con hẻm. Khoảng 13 phút sau họ quay lại, lên ôtô rời đi.

Công an phường Phú Mỹ đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra sự việc.

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

Ngày 25/8, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân từ việc khai thác, phản ánh thông tin người khác trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể bé gái thi thể trẻ sơ sinh tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Video 26 phút trước
'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Đời sống 32 phút trước
Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 33 phút trước
Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Video 36 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Đời sống 53 phút trước
Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An