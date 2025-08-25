Ngày 25/8, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) đang phối hợp điều tra vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tại con hẻm gần quốc lộ 51.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 6h ngày 25/8, một công nhân tan ca đi làm về ngang con hẻm vắng, cách quốc lộ 51 khoảng 35m (khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ) hoảng hốt phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh.

Tại hiện trường, bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên cơ thể có vết thương ở vùng đầu nghi động vật cắn.

Cạnh đó có một bộ đồ người lớn dính máu, nhau thai và nhiều vết máu.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, camera nhà người dân gần con hẻm ghi lại, khoảng hơn 0h, một ôtô dừng bên quốc lộ 51, sau đó 3-4 người bước xuống, đi vào trong con hẻm. Khoảng 13 phút sau họ quay lại, lên ôtô rời đi.

Công an phường Phú Mỹ đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra sự việc.

