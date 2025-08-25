Trước giờ 'G' bão số 5 Kajiki đổ bộ, mưa trắng trời, cây đổ, gió giật mạnh

Một số tuyến phố ở TP Vinh (cũ) đã bị ngập sâu khiến việc giao thông gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào 11 giờ ngày 25-8, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn, gió giật mạnh, sóng biển dâng cao.

Bộ đội biên phòng cùng lực lượng chức năng đã đưa nhiều người dân ở những nơi mép biển, vùng nguy hiểm tới khu vực Hải Đội 2, Ban Chỉ huy Bộ dội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa để tránh trú bão số 5.

Tại Thanh Hóa, khoảng 11 giờ, dọc biển Nghi Sơn gió hiện đang thổi ngày càng mạnh hơn, giật từng cơn. Mưa lớn trắng trời, nhiều đoạn đường trong khu kinh tế Nghi Sơn đã ngập nước.

Chính quyền phường Nghi Sơn đã tới nhà các hộ dân cố thủ, không rời đi, buộc đưa tới khu trú ẩn an toàn.

Sáng cùng ngày, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với bão số 5. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng, địa phương không được lơ là chủ quan, cần phải huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25-8.

Mưa lớn, gió bão bắt đầu giật mạnh ở nhiều xã ven biển Nghệ An - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lúc 11h30 trưa nay, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h sáng 25-8, cường độ bão đang mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, cách Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 100km.

"Trong hai tiếng qua, bão đang đi với tốc độ khoảng 10-15km/h (chậm hơn so với trước đó). Quan sát radar chúng tôi nhận thấy hệ thống cấu trúc mây của bão số 5 có khả năng suy giảm cường độ xuống cấp 13 trong khoảng một hai giờ tới" - ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, với tốc độ, hướng di chuyển tây tây bắc thì khoảng từ 15h chiều nay, bão số 5 sẽ đi vào đất liền Hà Tĩnh - Thanh Hóa, trọng tâm khu vực bắc Hà Tĩnh và Nghệ An khả năng có gió mạnh trên cấp 11-12, giật cấp 14-15. "Chúng tôi đặc biệt lưu ý gió mạnh ở khu vực thành phố Vinh cũ, ven biển Cửa Lò, Cửa Hội và các xã thuộc huyện Nghi Xuân cũ của Hà Tĩnh", ông nói.