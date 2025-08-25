Người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, trong con hẻm cạnh Quốc lộ 51, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nay là TPHCM. Camera an ninh ghi lại cảnh một ô tô dừng lại trong đêm, nghi liên quan vụ việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 25/8, Công an phường Phú Mỹ, TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trong con hẻm cạnh một khu du lịch đã ngừng hoạt động, cách Quốc lộ 51 khoảng 35m, thuộc khu phố Bến Đình.

Cụ thể, hơn 6h sáng cùng ngày, một công nhân khi tan ca về nhà phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nên đã trình báo công an.

Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường, đưa thi thể về nhà xác phục vụ công tác giám định.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường một bộ đồ người lớn dính máu được bỏ lại, nguyên nhau thai cũng được phát hiện cạnh vũng máu.

Theo camera nhà người dân gần đó ghi nhận khoảng 0 giờ 13 phút ngày 25/8, có một chiếc xe ô tô đậu ngay bên ngoài Quốc lộ 51, gần khu vực phát hiện thi thể, sau đó một nhóm người trên xe bước xuống.

Khoảng 13 phút sau thì nhóm này di chuyển lên xe và rời đi, nghi vấn đứa trẻ được sinh trong thời điểm này.

Camera người dân ghi được cảnh nhóm người bước xuống xe ô tô, di chuyển vào con hẻm, nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh; clip đã được điều chỉnh tăng tốc độ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera, ghi nhận hiện trường để điều tra vụ án.

