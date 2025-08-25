Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Đời sống 25/08/2025 09:50

Sáng 25/8, một bệnh nhân - liên quan đến vụ người cha nghi tưới xăng đốt 2 con nhỏ bỏng nặng - đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông T.K.Đ. (37 tuổi), đã tử vong vào khoảng 1h ngày 25/8 tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vì vết thương quá nặng.

Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu mạng bệnh nhân N.T.H. (32 tuổi, vợ cũ ông Đ.) - người đang nằm phòng Săn sóc đặc biệt của khoa trên - trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó vào ngày 17/8, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 trường hợp nêu trên, liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Trong đó, bà N.T.H. nhập viện với chẩn đoán bỏng lửa xăng 74% độ 2-3, 59% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp. Còn ông T.K.Đ. (người nghi phóng hỏa gây ra vụ cháy) được chẩn đoán bỏng lửa xăng 77% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng Săn sóc đặc biệt, đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực... Ông Đ. được điều trị tích cực trong 4 ngày trước khi không qua khỏi.

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong - Ảnh 1
Hai chị em bỏng nặng toàn thân sau khi bị cha ruột phóng hỏa, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 6h ngày 17/8, tại phòng trọ ở xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), người đàn ông tên Đ. đã tưới xăng lên cơ thể hai con tên C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi, em bé G.) và người vợ đã ly hôn, rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến các nạn nhân chịu thương tích nghiêm trọng. Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa hai cháu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu. Riêng người mẹ và người nghi tạt xăng đốt con được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thời điểm nhập viện, bé trai 5 tuổi được ghi nhận bỏng 70-75% cơ thể, độ 2-3 vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Còn bé gái 13 tuổi được chẩn đoán 45-50% diện tích cơ thể độ 2-3, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

Hiện tại, các y bác sĩ đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai bé. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ là một chặng đường đầy thử thách.

NÓNG: Bão số 5 giật cấp 17, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km

NÓNG: Bão số 5 giật cấp 17, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km

Vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17; sóng biển cao 5,0 - 7,0m, vùng gần tâm 8,0 - 10,0m, biển động dữ dội.

Xem thêm
Từ khóa:   cha đốt 2 con tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 2 tháng tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền vô ào ào, vận may thấm vào người, điềm lành gõ cửa

Trong vòng 2 tháng tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền vô ào ào, vận may thấm vào người, điềm lành gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sau đêm tân hôn, chồng bất ngờ phát hiện ra sự thật phũ phàng về người vợ ngoan hiền

Sau đêm tân hôn, chồng bất ngờ phát hiện ra sự thật phũ phàng về người vợ ngoan hiền

Tâm sự 53 phút trước
'Sinh vạn vật' của Dương Mịch đạt thành tích bùng nổ nhưng kết thúc khiến khán giả tranh luận

'Sinh vạn vật' của Dương Mịch đạt thành tích bùng nổ nhưng kết thúc khiến khán giả tranh luận

Sao quốc tế 53 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng 13h ngày 28/8/2025, Tài Lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng 13h ngày 28/8/2025, Tài Lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Chồng qua đời ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh ta khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Chồng qua đời ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh ta khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Em dâu trộm tiền của mẹ chồng rồi đổ cho chị dâu nghèo, không ngờ sơ xuất 1 chi tiết khiến cả nhà 'ngã ngửa'

Em dâu trộm tiền của mẹ chồng rồi đổ cho chị dâu nghèo, không ngờ sơ xuất 1 chi tiết khiến cả nhà 'ngã ngửa'

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả

Sau ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp hứa hẹn bùng nổ Tài Lộc từ ngày 25/8 đến ngày 30/8, vận trình hanh thông, phúc khí ngập nhà, đổi đời thành đại gia

Chúc mừng 3 con giáp hứa hẹn bùng nổ Tài Lộc từ ngày 25/8 đến ngày 30/8, vận trình hanh thông, phúc khí ngập nhà, đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/8/2025: Vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục, đạt đỉnh 128,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/8/2025: Vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục, đạt đỉnh 128,3 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Tin NÓNG về bão số 5: Tăng vọt lên cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm

Tin NÓNG về bão số 5: Tăng vọt lên cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 25/8/2025: Vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục, đạt đỉnh 128,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/8/2025: Vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục, đạt đỉnh 128,3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Bão số 5 giật cấp 17, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km

NÓNG: Bão số 5 giật cấp 17, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Nỗ lực giành giật sự sống cho 2 cháu bé bị cha ruột phóng hỏa, bỏng đến 70% cơ thể

Nỗ lực giành giật sự sống cho 2 cháu bé bị cha ruột phóng hỏa, bỏng đến 70% cơ thể

Gia cố mái nhà chống bão số 5, điện giật khiến chồng tử vong, vợ và con bị thương

Gia cố mái nhà chống bão số 5, điện giật khiến chồng tử vong, vợ và con bị thương

Xe máy lao vào cửa nhà dân ở Hải Phòng, 1 người tử vong tại chỗ

Xe máy lao vào cửa nhà dân ở Hải Phòng, 1 người tử vong tại chỗ