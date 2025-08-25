Trong lúc đang gia cố nhà cửa để chống bão số 5, một người đàn ông ở Nghệ An không may bị điện giật tử vong.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, chiều 24/8, khoảng 17h30, tại xã Bích Hào (Nghệ An), người dân địa phương phát hiện anh Nguyễn Văn Sáu (SN 1973) không may bị điện giật tử vong trong lúc cùng vợ và con bơm nước vào túi ni lông để chằng chống mái tôn, phòng tránh bão.

Đường điện đi dưới mái tôn bị hở, rò điện sang mái. Khi anh Sáu trèo lên bơm nước, bất ngờ bị điện giật. Thấy chồng, bố gặp nạn, vợ và con thiếu bình tĩnh lao vào ứng cứu cũng bị điện giật, bỏng nặng.

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình anh Sáu - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngay sau đó, cả 3 được người thân đưa đi cấp cứu, song anh Sáu đã không qua khỏi trên đường tới bệnh viện. Hiện vợ và con anh đang được điều trị tại viện.

Ông Nguyễn Khánh Thành – Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho biết, chính quyền đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Ông Thành khuyến cáo: “Qua sự việc đáng tiếc này, người dân cần hết sức bình tĩnh, tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong quá trình phòng, chống thiên tai; chú ý kiểm tra hệ thống điện, tránh rò rỉ, đồng thời trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để bảo vệ tính mạng”.

Nhiều người dân bơm nước vào túi bóng để chặn mái tôn, ngăn bị gió bão cuốn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, dự báo trưa và chiều mai (25/8), bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 (rất lớn) tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này khi bão đổ bộ.

Từ chiều và đêm 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5-7m, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m. Biển động dữ dội.

