Xe máy lao vào cửa nhà dân ở Hải Phòng, 1 người tử vong tại chỗ

Đời sống 24/08/2025 21:13

Ngày 24/8, Ban An toàn giao thông thành phố thông tin vụ tai nạn lúc rạng sáng khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ việc xảy ra vào 2h30 ngày 24.8 tại đường tỉnh 352 thuộc tổ dân phố Cao Nhân 8, phường Lê Ích Mộc. Xe mô tô chở 2 nam thanh niên là H.V.H (sinh năm 2007) và H.V.D (sinh năm 2005, cùng trú xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu), chưa rõ người điều khiển xe đi hướng Quảng Thanh - Mỹ Đồng. Đến đoạn cua, xe mô tô đâm vào cửa nhà dân bên đường. Hậu quả, anh D tử vong tại chỗ, H bị thương.

Nguyên nhân sơ bộ xác định, người điều khiển mô tô không làm chủ tay lái tại khu vực đường cong gây tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 23.8, tại đường thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, TP Hải Phòng cũng xảy ra vụ tai nạn. Xe mô tô do N.B.C (sinh năm 2003, trú xã Hà Đông) điều khiển đi hướng thôn Nhan Bầu đi thôn Thành Thịnh thì va chạm xe gắn máy do anh L.V.V (sinh năm 1980, trú cùng xã).

Sau đó, xe mô tô của C tiếp tục va chạm với xe mô tô khác do ông N.T.C (sinh năm 1977, ở cùng xã) điều khiển hướng ngược lại. Hậu quả, ông N.T.C bị thương. Nguyên nhân ban đầu xác định, đoạn đường xảy ra va chạm không có đèn chiếu sáng, bất cập hạ tầng giao thông.

Xe máy lao vào cửa nhà dân ở Hải Phòng, 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngày 6/7, anh Tống Hoàng Phi điều khiển xe máy biển số 61D2-051.23 chở theo anh Hồ Tấn Tài (cùng 23 tuổi, là anh em họ, cùng ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) lưu thông trên đường Cây Da theo hướng từ đường Mỹ Phước Tân Vạn đi đường Lê Hồng Phong. 

Khi đang ôm cua ở đoạn đường cong trước hẻm 131 đường Cây Da, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM thì lao lên vỉa hè bên phải, tông vào cửa nhà dân.

Vụ tai nạn làm hai nam thanh niên ngã xuống đường, anh Phi tử vong tại chỗ, anh Tài được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập xác nhận 6 sinh viên thiệt mạng và 24 sinh viên khác bị thương trong một vụ đuối nước xảy ra ngày 23/8.

